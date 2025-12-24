Росіяни захопили новий населений пункт на Сумщині, – DeepState

Днями російські окупанти прорвали кордон у північно-східній частині Сумської області. Певний час там точилися бої. Однак, зрештою, ворогові вдалося захопити новий населений пункт.

Про перехід Грабовського під контроль противника повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає 24 Канал.

Що відомо про бої за Грабовське?

Близько сотні російських військових зайшли до села Грабовське на Сумщині уночі 20 грудня. У населеному пункті розпочалися запеклі бої.

У командуванні ЗСУ зазначали, що ворожа атака була раптовою.

Тим часом аналітики DeepState заявили, що російські війська змогли легко зайти в село, бо прикордонна ділянка фактично не була належно захищена. За їхніми словами, військові, які мали стримати ворога, не виконали своє завдання, а контролю за ними не було. Також DeepState повідомляє про серйозні порушення: нібито бійці передавали цивільним свою зброю, не реагували на ворожі дрони та ігнорували загрози. Цим скористався противник.

Нагадаємо, що Грабовське – це село в Сумській області України, яке розташоване прямо на державному кордоні з Росією у Краснопільській громаді.

За словами президента Зеленського, село часткове розташоване також і на території Росії.

Грабовське перейшло до окупантів: дивіться на карті

Що відомо про викрадення людей з Грабовського?