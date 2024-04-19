"Білі мухи налетіли – все навколо стало білим": Київ засипало градом за кілька секунд

Столицю України раптово накрила негода. Потужний град за лічені секунди перетворив вулиці на білосніжні пейзажі.

У п'ятницю, 19 квітня, кияни стали свідками незвичайного явища – граду, який несподівано звалився на місто. Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, за кілька секунд Софіївська Борщагівка змінила свій звичний вигляд на зимовий, – інформує 24 Канал.

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Біла град на вулицях Києва

Чорні хмари, що зібралися над містом перед негодою, були початком справжньої зимової казки, що розгорнулась вкрай швидко. Фотографії, які діляться користувачі, демонструють масштаби явища: від Софіївської Борщагівки до центру міста – всюди падає град, схожий на сніг.

Білий град засипає снігом: дивіться відео з телеграм-пабліків

Столиця у квітні перетворюється на зимову казку: дивіться відео з телеграм-каналів

У соціальних мережах користувачі активно діляться світлинами та відео незвичайного граду, який став для багатьох справжньою сенсацією. Коментарі варіюються від здивування до жартів про повернення зими.

Темні хмари перед потужним градом / Фото з телеграм-каналів

Загалом метеорологи вважають, що такі явища, хоч і рідкісні, але можливі навесні. Громадянам слід бути обережними та уважно стежити за погодними прогнозами.

Київ засипає білим потужним градом: дивіться відео з телеграм-пабліків

На щастя, інформації про серйозні руйнування чи травми внаслідок граду не надходило.

Слід сказати, що в Укргідрометцентрі попереджали 19 квітня (близько 10:40) про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 19 квітня пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Перший рівень небезпеки – жовтий,

– вказано в повідомленні.

Що робити у разі граду?