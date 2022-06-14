Град та шквали: на Сході та у Криму оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про небезпечну погоду у східних областях України та в Криму. На 14 червня там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

На Сході та в Криму прогнозують негоду

Мешканцям східних та південно-східних областей не варто виходити на вулицю без парасолі. Адже сьогодні там буде дуже мокро.

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Синоптики прогнозують грози, град та шквали. Швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Водночас повітря буде спекотним, тому дощ може принести відчутну прохолоду. Адже стовпчики термометрів триматимуться на рівні +29...+31 градусів. У Криму трохи нижче – +27...+29 градусів.



Метеорологічні попередження на 14 червня​ / Карта Укргідрометцентру

Яка буде погода в інших регіонах

Суху прогнозу обіцяють лише в західних областях та Одесі. Спека, яка була на Заході останніми днями, відступить. Повітря буде теплим та комфортним для прогулянок – +20...+22 градусів. Водночас у Львові стовпчики термометрів триматимуть трохи нижче, а на Закарпатті та Буковині – вище.

У центральних регіонах синоптики також прогнозують дощі. У Києві температура повітря становитиме +24...+26 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Упродовж 14 – 15 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас це не стосується більшості західних областей.

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Яким буде літо-2022: прогноз синоптиків

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух розповіла журналістам 24 каналу, що цього літа слід очікувати на аномальні температури. Експертка зауважила, що в Україні щороку фіксують підвищення літньої температури, тому це літо не стане винятком.

Українцям потрібно готуватися до збільшення тривалості бездощового періоду та зростання інтенсивності гроз, злив, граду й шквалів. Червень, за словами Балабух, стане найспекотнішим за останні 30 років. Температура повітря у перший місяць літа відповідатиме типовому червню. Тому днів для відпочинку біля басейну буде достатньо.

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