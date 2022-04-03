Графік евакуаційних потягів на 3 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів, яку курсуватимуть у неділю 3 квітня. Окрім цього, повідомили й розклад міжнародних рейсів.

Зверніть увагу, що час відправлення може змінюватись. Додамо, що "Укрзалізниця" не обмежує право на пересування, але пріоритет при посадці надають дітям, жінкам та літнім людям.

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Евакуаційні потяги на 3 квітня

Краматорськ

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 3 квітня

Польща

07:10 – 35/36 Львів – Перемишль*;

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Перемишль*;

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин);

18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль*;

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*;

квитки до Чехії на 3 квітня відсутні.

* квитки у продажу.

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);

Угорщина

Впродовж дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт;

* квитки у продажу.

Румунія

23:23 – Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).

Австрія:

14:07 – №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*.

* квитки у продажу.

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