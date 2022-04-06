Графік евакуаційних потягів на 6 квітня
6 квітня 2022 , 06:34Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзлізниця опублікувала графік евауцаційних потягів на 6 квітня. Людей, зокрема, вивозитимуть з Краматорська, Покровська, Новозолотарівки та Чопа.
Також заплановані і міжнародні рейси. Час відправлення може змінюватись, тому слід стежити за оновленнями на офіційному сайті.
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Евакуаційні потяги 6 квітня
Краматорськ
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Інші рейси
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро (квитки у продажу)
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 6 квітня
Польща
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки у продажу)
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас – Вінниця (11:25) – Пшемисль (квитки у продажу)
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки у продажу)
- 19:13 – 67/68–910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки у продажу)
Словаччина
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки у продажу)
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Чехія
- квитки відсутні
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень (квитки у продажу)