Як метро та інший транспорт працюватиме у Києві з 26 березня: актуальний графік

У Києві скорочують комендантську годину. Це вплине на графіки роботи низки підприємств. Також зміниться робота громадського транспорту, зокрема, метро.

Розповідаємо у матеріалі 24 Каналу, як курсуватиме громадський транспорт у Києві після скорочення комендантської години. Зауважимо, що його запроваджують з 26 березня 2023 року.

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Транспорт у Києві їздитиме довше

Як курсуватиме транспорт розповіли у "Київпастранс". Там зауважили, що:

наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Рух метро продовжать на годину

Як зазначили у КМВА, метрополітен працюватиме на годину довше у зв'язку зі скороченням комендантської години.

Червона лінія. Найшвидше свої двері для пасажирів відчиняє станція Лісова – 05:25 Західний вестибюль та 05:28 Східний вестибюль. Найпізніше останній поїзд буде на станції Академмістечко о 23:08.

Найшвидше свої двері для пасажирів відчиняє станція Лісова – 05:25 Західний вестибюль та 05:28 Східний вестибюль. Найпізніше останній поїзд буде на станції Академмістечко о 23:08. Синя лінія. Найшвидше запрацює станція Героїв Дніпра – 05:22 на Південному вестибюлі. Там же й буде найпізніше останній поїзд, о 23:05.

Найшвидше запрацює станція Героїв Дніпра – 05:22 на Південному вестибюлі. Там же й буде найпізніше останній поїзд, о 23:05. Зелена лінія. Найраніше відчиниться станція Бориспільська, о 05:26 на Західному вестибюлі. Останній поїзд о 23:06 буде на станції Сирець.

Слід зазначити, що на вхід станції київського метро зачиняються у різний час. Це залежить від того, коли курсують останні поїзди на певних лініях.



Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА



Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА



Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА

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