Що відбувається з відключенням світла в Україні 10 лютого: графіки та перелік міст

Через терористичні атаки росіян в Україні діють планові та екстрені відключення світла. Також на ситуацію з електроенергією впливає погода.

Про актуальну ситуацію з графіками відключень світла станом на 10 лютого розповідає 24 Канал.

До теми Ділять на 6 груп та починають обережне тестування графіків: як на Одещину повертають світло

Ситуація зі світлом у Києві та Київщині

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

"Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на 10 лютого.

В Києві вони покриють на 66% від потреби в споживанні. Це дозволяє застосувати графіки стабілізаційних відключень. Дивитись графіки для Києва тут.

А на Київщині електропостачання обмежуватись не буде. Оскільки "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників.

Ситуація у Рівненській області

Голова ОВА Віталій Коваль опублікував актуальний графік відключень світла у місті Рівному та Рівненській області на 10 лютого. Переглянути їх можна за цими посиланнями:

В ОВА нагадали, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Що зі світлом на Волині

Волиньобленерго повідомило, 10 лютого Укренерго не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території області упродовж усього дня.

Графіки погодинного відключення у цей день застосовуватись не будуть. У п'ятницю, 10 лютого, день режимних замірів – енергетики зафіксують реальний рівень,

– йдеться у повідомленні.

Відключення на Хмельниччині

Станом на ранок 10 лютого, на Хмельниччині пообіцяли, що вночі та з 09:00 до 15:00 світло не вимикатимуть.

До якої черги належить твій будинок можна переглянути тут.



Відключення світла у Хмельницьку / Інфографіка Хмельницькобленерго

Відключення на Прикарпатті

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що завдяки сонячній погоді протягом світлових годин відключень не планують. Однак, за умови, що не буде непередбачуваних обставин.

Орієнтовний графік такий:

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

03:00 до 05:00, 09:00 до 18:00, 21:00 до 22:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 - черги будуть вимкнені

з 05:00 до 06:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

03:00 до 06:00, 09:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 - черги будуть вимкнені

з 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

з 04:00 до 06:00, 09:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 09:00, 18:00 до 21:00 - черги будуть вимкнені

з 03:00 до 04:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

з 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 09:00 до 15:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 06:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 - черги будуть вимкнені

з 00:00 до 01:00, 08:00 до 09:00 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 06:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 - черги будуть вимкнені

з 02:00 до 03:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

з 00:00 до 03:00, 07:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 06:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 - черги будуть вимкнені

з 06:00 до 07:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга:

знеструмленою підчерга 4.1 буде з 17:00 до 21:00

знеструмленою підчерга 4.2 буде з 15:00 до 19:00

знеструмленою підчерга 4.3 буде з 21:00 до 24:00

На Вінниччині діють графіки

У Вінницькій області 10 лютого продовжують діяти графіки відключень світла. Вони актуальні за умови стабільності енергосистеми та відсутності нових атак.



Графік відключення світла у Вінниці / Інфографіка Вінницяобленерго

На Запоріжжі вводять графіки погодинних відключень

В ніч проти 10 лютого російські війська здійснили черговий обстріл та пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Відтак, НЕК "Укренерго" у терміновому порядку суттєво зменшило ліміт енергоспоживання для Запорізької області.

З 8 ранку в регіоні ввели графіки погодинних стабілізаційних відключень.

з 08:00 до 12:00 погашаються одночасно споживачі першої та другої черги.

з 12:00 до 16:00 відключатиметься третя черга.

У Сумах екстренні відключення

Зазначають, що через загрозу нових ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії у Сумській області.

Графіки у Полтаві

10 лютого у Полтаві та області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Зазначають, що при відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло БУДЕ в такі години: