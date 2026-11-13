До 3 черг без світла: якими будуть графіки відключень 14 листопада

У частині областей України 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Укренерго.

Якими будуть графіки відключень 14 листопада?

У суботу, 14 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів.

Зокрема, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути електропостачання українцям.

Нагадаємо, за останній тиждень російські удари пошкодили 10 енергетичних об'єктів у Київській області. Через це без електроенергії залишилися понад 203 тисячі родин. На відновлення електропостачання фахівцям знадобилося чотири доби. Щодня над ліквідацією наслідків атак у регіоні працюють понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.

Крім місцевих мереж, російські удари пошкоджують і високовольтні лінії Укренерго, якими електроенергія надходить до області. Через це енергетики змушені застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

Ще однією проблемою стало різке зростання споживання після повернення світла, адже люди одночасно вмикають бойлери, обігрівачі та іншу техніку. У ДТЕК пояснили, що це перевантажує мережі та спричиняє нові аварії, яких зараз фіксують сотні щодня.