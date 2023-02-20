Дефіциту в мережі немає: чи вимикатимуть світло 20 лютого

Після хвиль масованих ракетних ударів по енергосистемі, в Україні виникли труднощі з електропостачанням. Однак зусиллями енергетиків ситуацію вдається стабілізувати.

Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Яка ситуація зі світлом у Києві та в Київській області

Погодинні стабілізаційні графіки не планують застосовувати у Києві та області 20 лютого. Компанія "Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії, тому вимкнень не буде.

Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком,

– зазначили у ДТЕК.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Коли вимикатимуть Дніпро та Одещину

У Дніпропетровській області сьогодні не застосовуватимуть графіки. Світло постачатимуть в домівки споживачів без жодних обмежень.

Щоправда, в деяких енерговузлах можливі відключення. Мовиться про вимкнення за графіком, які можуть застосувати через пошкодження електромереж.

Водночас на Одещині 20 лютого світло також буде в необмеженій кількості. Сьогодні у регіоні проводитимуть заміри споживання електроенергії.

У зв’язку з цим у понеділок не будуть застосовуватись графіки відключення. Якщо ж світла не буде, у ДТЕК радять перевірити актуальні відключення за вашою адресою на сайті.

Через мережеві обмеження на обладнанні "Укренерго" в Одесі та Одеському районі заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень,

– попередили у ДТЕК.

Світло в Сумах і Черкасах

Заміри допоможуть визначити більш коректні ліміти для Одеської області під час застосування графіків через дефіцит потужності в енергосистемі.

Світло у цих двох регіонах не відключатимуть упродовж дня. Про це повідомили в місцевих обленерго.

Водночас у Черкаській області електроенергію планують постачати безперебійно весь тиждень. Нагадаємо, що нараз дефіциту потужності в енергосистемі країни немає.



Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу

Електроенергія на Вінниччині сьогодні

У Вінницькій області 20 лютого світло буде весь день. Укренерго не встановило лімітів для регіону.

Водночас нагадаємо, що відсутність дефіциту в енергомережі не означає, що електроенергією можна користуватися неощадливо. В енергетичній компанії закликали українців користуватися енергомісткими приладами почергово.

Це необхідно, аби уникнути перенавантаження мереж. Зауважимо, що у випадку сильного зростання споживання, можуть знову застосувати відключення світла.

Відключення у Хмельницькому та Запоріжжі

У Хмельницькій та Запорізькій області відключень 20 лютого не передбачено. Споживачі матимуть світло в домівках весь день.

Втім, енергетики попереджають, що обмеження можуть застосувати у разі нападу ворога на енергетичні об'єкти. Також до вимкнень повернуться, якщо відбудеться перевантаження мереж.

На Волині сьогодні теж немає лімітів

Зазначимо, що у Волинській області минулий тиждень пройшов без відключень світла. У понеділок 20 лютого знеструмлень також не передбачено.

Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК "Укренерго" лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні,

– написали в ПрАТ "Волиньобленерго".

На Львівщині 20 лютого замірятимуть споживання

У Львові та області сьогодні день замірів споживання електроенергії. Тому графіків відключень не впроваджують, відключення можливі лише у випадку аварійної ситуації.



Скільки споживають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Навіщо виміряють споживання

Завдяки замірам, енергетики зможуть побачити, скільки енергії використовують споживачі, коли мають до неї необмежений доступ. Одержані результати допоможуть НЕК "Укренерго" скоригувати обсяги лімітів для кожної області й забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей по регіонах.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми,

– зазначають енергетики.