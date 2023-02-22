Несприятлива погода та наслідки атак Росії: де в Україні вимикатимуть світло 22 лютого

Ситуація в енергосистемі країни дещо стабілізувалася. Енергетики працюють не покладаючи рук та докладають колосальних зусиль, аби домівки українців були забезпечені світлом і теплом.

Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Укренерго не надавав обмежень

В Укренерго 22 лютого повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі ліміти споживання до областей не доводились.

В Укренерго попередили, що при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тому в цих регіонах світло не мають вимикати.

Крім того, в Укренерго заявили, що наразі споживання електроенергії на рівні звичайного робочого дня. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами, без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають.

Аварійні відключення у Хмельницькій області

22 лютого світло на Хмельниччині не вимикатимуть. Водночас ввечері 21 лютого внаслідок погіршення погодних умов в частині громад області відбулися обриви проводів ліній електропередачі.

Це спричинило аварійні відключення. Близько 60% пошкоджень усунуто, бригади продовжують роботи.

Станом на ранок 22 лютого в регіоні знеструмленими залишалися 3757 споживачів.

Де вимикатимуть світло на Черкащині

З метою проведення ремонтних робіт на енергетичному обладнанні в Уманському районі 22 лютого, орієнтовно з 11 до 12 години можливе відключення електроенергії.

Зокрема, світло вимикатимуть у таких територіальних громадах: Уманській, Паланській, Дмитрушківській, Ладижинській та Бабанській.

На Прикарпатті не планують вводити обмеження

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомили, що 22 лютого регіон планує пройти без обмежень електропостачання.

"Безліміт" потужності для Івано-Франківської області дозволяє не застосовувати графіки планових вимкнень.

Ситуація зі світлом у Києві, Одесі та Дніпрі

У ДТЕК заявили, що через те, що Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло.

Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

Світло вимикатимуть в Одесі

Крім того, через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Графіки відключень світла в Одесі доступний за цим посиланням.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що ситуація в регіоні повністю контрольована.

Кілька десятків тисяч абонентів було відключено через аварію. Ситуація повністю контрольована, хоч і непроста. Проводяться стабілізаційні відключення, вони будуть тривати і сьогодні. Ми говоримо про Одесу та Одеський район. У інших територіальних громадах ситуація на порядок краща,

– повідомив Братчук.

В Укренерго теж повідомили, що Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами.

Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

У Львові та на Закарпатті не планують вимикати світло

Протягом середи, 22 лютого, у Львові та області не очікується вимкнень електроенергії, оскільки немає розпоряджень НЕК Укренерго про введення лімітів.

У випадку зміни ситуації в енергосистемі, повідомимо додатково.

Напередодні у Львівській області повністю було знеструмлено 65 населених пунктів та 57 – частково через сильні пориви вітру.

Графік стабілізаційних відключень електроенергії на 22 лютого на Закарпатті залишається "білим", тому в регіоні також не планують вимикати світло.