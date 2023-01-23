Відключення світла в Україні 23 січня: графіки та перелік міст
Українська енергосистема ще повністю не оговталася від російських атак. Нині у багатьох областях діють графіки відключення світла, однак можуть бути й аварійні.
- 1Світло на Запоріжжі
- 2Графіки відключень на Рівненщині
- 3На Хмельниччині діють графіки
- 4Як вимикатимуть світло на Одещині
- 5Відключення світла на Сумщині
- 6Електроенергія на Прикарпатті
- 7Що зі світлом на Вінниччині
- 8Чи буде електроенергія у Чернівцях
- 9У Львівській області діють графіки
- 10Як вимикатимуть світло у Києві
- 11Які графіки ввели на Харківщині
- 12Яка ситуація зі світлом у Кропивницькому
- 13На Полтавщині діють графіки відключення світла
У яких областях відключатимуть електроенергію за графіком, а де можливі аварійні та екстрені вимкнення, розповідає 24 Канал.
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Світло на Запоріжжі
Графік відключення світла на 23 січня:
Графік відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Ліміт, доведений Укренерго для Запорізької області на нічний та денний час 23 січня, аналогічний тому, що був 22 січня. Тож погодинні стабілізаційні відключення триватимуть за такою ж схемою.
Графіки відключень на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії 23 січня:
- Місто Рівне – за посиланням.
- Рівненська область – за посиланням.
На Хмельниччині діють графіки
На Хмельниччині вдень вимикатимуть по 2 черги одночасно. Вночі – по 1 черзі.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Як вимикатимуть світло на Одещині
Вночі 23 січня в Одесі та області будуть задіяні екстрені відключення електроенергії, з 7:00 до 24:00 – стабілізаційні.
Відключення світла на Сумщині
23 січня з 08:00 на Сумщині знову почне діяти графік погодинного відключення електроенергії у режимі -4/+2.
Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:
- 1 черга – 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.
- 2 черга – 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.
- 3 черга – 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.
Електроенергія на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 01:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 04:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 03:00 до 04:00, з 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 03:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 та 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.
Що зі світлом на Вінниччині
В обленерго оприлюднили графік погодинних знеструмлень на 23 січня:
- 1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
Черговість планових відключень можна переглянути тут.
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
Чи буде електроенергія у Чернівцях
Графік відключень електрики на 23 січня:
Відключення світла у Чернівцях / "Чернівціобленерго"
Знайти свою групу можна за посиланням.
У Львівській області діють графіки
На території Львівської області діють графіки відключення світла, складені раніше. Переглянути їх та дізнатися свою групу відключення можна на сайті обленерго у розділі "Чому немає світла".
Також для зручності споживачів створили чат-боти у вайбер та телеграм – посилання на них можна знайти тут.
Як вимикатимуть світло у Києві
Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.
Які графіки ввели на Харківщині
"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 23 до 29 січня.
У графіку погодинних відключень світла – 12 черг:
- 1 черга 10:00 – 13:00;
- 2 черга 11:00 – 14:00;
- 3 черга 12:00 – 15:00;
- 4 черга 13:00 – 16:00;
- 5 черга 14:00 – 17:00;
- 6 черга 15:00 – 18:00;
- 7 черга 17:00 – 20:00;
- 8 черга 18:00 – 21:00;
- 9 черга 19:00 – 22:00;
- 10 черга 07:00 – 10:00;
- 11 черга 08:00 – 11:00;
- 12 черга 09:00 – 12:00.
Графік відключень світла у Харкові та області можна подивитись за посиланням.
Яка ситуація зі світлом у Кропивницькому
23 січня у Кропивницькому з 8:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години електрика є, дві години немає.
На Полтавщині діють графіки відключення світла
При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 2 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30
- 3 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00