На роковини вторгнення – Україна зі світлом: де вимикатимуть електрику 24 лютого

Українська енергомережа відновлюється після низки масованих ударів по енергооб'єктах. Станом на 24 лютого ситуація покращується.

Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Зміни в енергетиці: що допоможе українцям уникнути вимкнень світла

Світло на Прикарпатті

Енергетики повідомляють, що 24 лютого графіки погодинних вимкнень застосовуватись не будуть.

Однак графіки погодинного вимкнення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі загрози масованих обстрілів або різкого росту дефіциту потужності в енергосистемі.

Хмельниччина буде зі світлом

24 лютого світло на Хмельниччині не вимикатимуть.

Чи буде електроенергія на Волині

24 лютого Укренерго не встановив ліміт споживання електроенергії на Волині.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об’єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Що зі світлом у Києві, області та на Дніпропетровщині

Сьогодні Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

В Одесі діятимуть графіки

Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Ситуація зі світлом на Сумщині

24 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується.

Електроенергія на Запоріжжі

Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 24 лютого, тож погодинних стабілізаційних відключень не заплановано.

Мешканці Полтавщини будуть зі світлом

24 лютого на Полтавщині не планують відключати електропостачання. Укренерго не надало лімітів по потужності в області.