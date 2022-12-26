Де в Україні не буде світла 26 грудня: графіки та міста

Графіки відключення світла є вимушеним кроком, аби зберегти критичну інфраструктуру країни після терористичних атак ворога. Наразі в усіх областях діють планові відключення. Однак, у деяких регіонах застосовують аварійні вимкнення.

Які регіони станом на 26 грудня все ще мають складну ситуацію із потужністю – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу В Міненерго назвали регіони-порушники графіків відключення світла

Відключення світла у Києві та області

26 грудня у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

У регіоні також відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Що зі світлом на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 26 грудня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Що буде з електрикою на Прикарпатті

26 грудня схема вимкнень залишається 4 на 4. Орієнтовно:

1 черга

З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1 та 2.2

З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

З 07:00 до 08:00 – підчерга буде з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 2.3 та 2.4

З 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

З 10:00 до 11:00 – підчерга буде з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2

З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

Підчерга 3.3

З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

З 07:00 до 08:00 - підчерга буде з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерга 3.4

З 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

З 10:00 до 11:00 – підчерга буде з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

Світло на Запоріжжі

Графік стабілізаційних відключень електроенергії у Запорізькій області 26 грудня:



На Запоріжжі не буде світла / фото "Запоріжжяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 26 грудня:

7:00-11:00 – ІІ черга;

11:00-15:00 – І черга;

15:00-19:00 – ІV черга;

19:00-23:00 – IIІ черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

Чи буде світло на Черкащині

По всій Черкаській області 26 грудня з 00:00 до 07:00 відключень електроенергії не планується.

Водночас економія електроенергії залишається надважливим завданням. Бо в разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення за оперативною командою диспетчера "Укренерго".

Зелені графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані 26 грудня з 08:00.

Який графік відключень світла у Чернівецькій області

Графік відключень електрики на 26 грудня:



У Чернівецькій області не буде світла / фото "Чернівціобленерго"

На Вінниччині не буде електроенергії

В обленерго опублікували графік погодинних відключень електроенергії 26 грудня:

1 черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 черга: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Що з електрикою на Львівщині

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Чи буде електропостачання на Миколаївщині

На Миколаївщині графіки відключень не скасовані, їх не застосовують, поки немає дефіциту потужності, повідомили в обленерго. Втім, ситуація може змінитися будь-якої миті.

На Дніпропетровщині діють графіки відключень світла

26 грудня в Дніпрі та області світло вимикатимуть за графіком.

Оновлений графік стабілізаційних відключень можна подивитись за посиланням.