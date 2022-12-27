Де в Україні не буде світла 27 грудня: графіки та міста

Українська енергосистема оговтується від масованих атак Росії. Щоб стабілізувати роботу системи, потрібні стабілізаційні та подекуди аварійні вимкнення. Де та як в Україні вимикатимуть світло 27 грудня читайте далі.

Які регіони станом на 27 грудня все ще мають складну ситуацію із потужністю – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Чому на Різдво у Києві цілий день не вимикали світло: енергетик пояснив, як працюють відключення

Що зі світлом у Києві

27 грудня у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Графік відключення світла у Рівному

Графік відключення електроенергії 27 грудня:

Місто Рівне – за посиланням.

Зверніть увагу, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі

Графік стабілізаційних відключень електроенергії 27 грудня:



Відключення світла на Запоріжжі / фото "Запоріжжяобленерго"

Чи буде світло у Чернівцях

"Чернівціобленерго" оприлюднили графік відключень на 27 грудня. Знайти свою групу можна за посиланням.



Відключення світла у Чернівцях / фото "Чернівціобленерго"

Світло на Волині

На території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. Так, розроблено графіки стабілізаційних вимкнень.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10 – 20 хвилин.

Графік відключення світла на Волині можна подивитись за посиланням.

На Сумщині вимкнуть електроенергію

27 грудня по місту Суми та області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії у три черги:

1 черга – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 черга – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 черга – 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Що буде з електрикою на Черкащині

На Черкащині 27 грудня з 00:00 до 07:00 не планується відключень електроенергії. Починаючи з 8:00, знову будуть застосовані зелені графіки.

На Вінниччині діють графіки погодинних відключень

Обленерго оприлюднило графік погодинних знеструмлень на 27 грудня:

1 черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 черга: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.

На Прикарпатті не буде світла

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень на 27 грудня:

1 черга

Підчерги 1.1 та 1.2

З 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 10:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

Підчерги 1.3 та 1.4

З 07:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

2 черга

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2

З 07:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

Підчерги 3.3, 3.4

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 14:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 14:00 та з 16:00 до 21:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 годин двічі на день у цих проміжках.

Що буде з електропостачанням на Львівщині

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

На Одещині ввели оновлені графіки

Наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

Чи буде світло на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині 27 грудня запровадили стабілізаційні вимкнення світла. Графіки враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з графіком вимкнень можна тут.