Відключення світла в Україні 28 січня: графіки та перелік міст

Після останньої масованої ракетної атаки Росії ситуація в енергосистемі України ускладнилась. В областях застосовують планові та аварійні відключення світла.

24 Канал зібрав актуальні дані про ситуацію зі світлом в областях.

Важливо Під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій

Світло на Харківщині

На Харківщині оновили графік погодинних відключень світла з 30 січня по 5 лютого. Передбачено 12 черг відключень електропостачання:

1 черга – 11:00-14:00

2 черга – 12:00-15:00

3 черга – 13:00-16:00

4 черга – 14:00-17:00

5 черга – 15:00-18:00

6 черга – 17:00-20:00

7 черга – 18:00-21:00

8 черга – 19:00-22:00

9 черга – 07:00-10:00

10 черга – 08:00-11:00

11 черга – 09:00-12:00

12 черга – 10:00-13:00

Повний перелік адрес, де діятимуть відключення, можна переглянути за посиланням.

Відключення електрики на Хмельниччині

До 30 січня відключення відбуватимуться як і раніше, – за графіком, який містить 4 черги.

З 30 січня на Хмельниччині діятиме 6 черг погодинних відключень. Причина – масовані атаки на енергетичні об’єкти. В об’єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.

Як тільки ситуація поліпшиться – на Хмельницьку область доведуть більший ліміт. Тоді графік змінять під схему "4 на 4" або ж "4 на 12".

Свою чергу можна дізнатися за посиланням.



Відключення світла на Хмельниччині 28 січня / "Хмельницькобленерго"

Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії:

Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

На Одещині – екстрені відключення

На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла.

Що відбувається зі світлом на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, з 09:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та 16:00 до 20:00

На Вінниччині діють графіки

Графік погодинних знеструмлень у Вінницькій області на 28 січня:



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.

Електроенергія на Сумщині

28 січня по місту Суми та Сумській області діє режим графіків +4/-2. Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:

1 черга: 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

2 черга: 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

3 черга: 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

На Полтавщині ввели графіки відключення світла

28 січня при відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години:

1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Чи буде світло на Львівщині

Лише на 50% Львівщина забезпечена електроенергією. Тому 28 січня продовжують діяти погодинні графіки вимкнень.