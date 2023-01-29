Відключення світла в Україні 28 січня: графіки та перелік міст

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Щоб відновити енергосистему, в регіонах України тривають аварійні та стабілізаційні вимкнення.

Ситуація в енергосистемі погіршилася після того, як 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару. Як вимикатимуть світло 29 січня – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Яка ситуація зі світлом у Києві та Дніпрі

У ДТЕК повідомили, що 29 січня у Києві та області, а також на Дніпропетровщині будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень.

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на 29 січня:

Київ (вдень 955 МВт/вночі 669 МВт)

Київщина (вдень 682 МВт/вночі 615 МВт)

Дніпропетровщина (вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт)

Дізнатись про відключення світла за вашою адресою ви можете натиснувши на назву вашого регіону вище.

Складна ситуація в Одесі

В Одесі та області продовжуються екстрені відключення світла після ракетної атаки 26 січня, інформує ДТЕК. Енергетики роблять все можливе, щоб мешканці Одещини якомога швидше могли повернутися до стабілізаційних графіків відключень.

Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі та Одеському районі. У регіоні не вистачає потужності через ракетні атаки Росії. Росіяни пошкодили енергетичне обладнання в Одеській області.

Водночас деякий час у південних та північних районах Одеської області ситуація зі світлом буде краще. У ці райони подаватимуть потужності, яку не може взяти Одеський район.

Екстрені відключення у Харкові

Речник "Харківобленерго" Володимир Скічко інформував, що в Харкові можливі аварійні відключення світла протягом 29 січня. За його словами, аварійні відключення електроенергії можливі з 07:00 до 18:00.

"У зв'язку з ремонтними роботами по відновленню електричних мереж після ракетних обстрілів очікується значний дефіцит потужності, можливі аварійні відключення електроенергії по Харкову", – повідомив Скічко.

За його словами, аварійні відключення Харківської області не планують.

Яка ситуація у Запоріжжі

У Запорізькій області триватимуть стабілізаційні відключення. Погодинні стабілізаційні відключення розпочалися о 00:00 із третьої групи.

За графіком погодинні відключення для кожної з черг триватимуть по 4 години, із можливою невеличкою затримкою на доїзд фахівців.

Водночас 29 січня не виключено введення додатково аварійних або екстрених стабілізаційних відключень. Дізнатися графіки відключень у Запорізькій області можна за цим посиланням.

Ситуація зі світлом у Вінниці

29 січня по Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Водночас можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами.

Дізнатися про відключення за конкретними адресами можна, перейшовши за цим посиланням.

Як вимикатимуть світло у Полтаві

У Полтавській області застосовано графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням однієї черги.

При цьому, очікуваний обсяг розвантаження у системі розподілу Полтаваобленерго складає 45,69 МВт. Періодичність та тривалість застосування кожної черги графіку доступні за посиланням.

Стабілізаційні вимкнення у Рівному

У Рівнеобленерго оприлюднили нові графіки погодинних відключень світла на Рівненщині у неділю, 29 січня. У Рівному та області продовжать діяти графіки стабілізаційних вимкнень.

Дізнатися графіки погодинних вимкнень у Рівному можна за цим посиланням. Також доступний графік вимкнень у Рівненській області, який можна знайти тут.

У Чернівцях оновили графіки

У ніч з 28 на 29 січня Чернівціобленерго оновило графік відключення світла на сьогодні. Тепер функціонал графіку став інтерактивним. На зображенні, натиснувши на свою групу, кожен буде бачити години ввімкнення/вимкнення саме за своєю групою.

Крім того, графік показує наживо поточну годину доби, коли споживач його відкриває. Всього в Чернівцях 18 груп вимкнень світла. Дізнатися графік вимкнень за своєю адресою можна тут.

Графіки вимкнень на Прикарпатті

На Івано-Франківщині 29 січня діятимуть нові графіки погодинних вимкнень електроенергії. Укренерго надало ліміти, згідно з якими світло відключатимуть протягом доби.

Схематичне зображення графіку погодинних вимкнень доступне за цим посиланням. Також ви можете дізнатись свою чергу за особовим рахунком або у чатботі Viber.