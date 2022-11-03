Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 3 листопада

Українська енергосистема продовжує оговтуватися від масованих атак окупантів. Через це в четвер, 3 листопада, в ряді областей Україні будуть віялові відключення світла. Де вимикатимуть світло – читайте далі в матеріалі.

В Укренерго повідомили, що в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Дізнайтесь більше Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

Запоріжжя

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зранку 3 листопада повідомив, що в місті та в Запорізькому районі знову розпочалися погодинні віялові відключення електроенергії.

Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Тривалість відключення – 4 години із можливою невеликою затримкою.

Потенційні графіки сьогоднішніх віялових відключень у Запоріжжі доступні за посиланням.

Куртєв повідомив, що вночі ворог вкотре атакував інфраструктуру України, внаслідок чого ушкоджено енергетичні об'єкти.

Полтава

3 листопада за розпорядженням Укренерго у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії з 06:00 до 24:00.

Детально ознайомитися з графіком відключень можна за цим посиланням.

Погодинні відключення здійснюватимуться у три черги. Повідомляється, що черги, які діяли раніше, змінено.

Київ

У Києві та області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У ДТЕК Київські електромережі ввечері 2 листопада інформували про перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.

Через це киян попереджали про застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень.

Такі відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні.

Суми

З 2 листопада на території Сумської області почали застосовуватися графіки погодинних відключень. Такі відключення охоплюють більшу кількість споживачів електроенергії (75%) порівняно з графіками аварійних відключень (25%), проте зменшать тривалість перерв в електропостачанні.

Графіки погодинних відключень передбачають:

2 черги – по Сумській області,

4 черги – по місту Суми.

Тривалість відключення для кожної черги – орієнтовно 2 години.

Знайти інформацію про відключення електроенергії побутовий споживач може в особистому кабінеті "E-Svitlo".

Чернігів

У Чернігівській області розроблений новий графік можливих відключень електроенергії. Згідно з цим графіком, усі споживачі, які підпадають під відключення, розділені на дві групи.

У першу групу помістили споживачів 10 основних черг графіків аварійних відключень, у другу – споживачів 10 додаткових черг.

У непарний день місяця перша група буде відключена від електропостачання з 5:00 до 9:00, з 13:00 до 17:00 та із 21:00 до 1:00, друга – з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

У парний день місяця відключення застосовуватимуться дзеркально: перша група буде відключена від електропостачання з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00, друга – з 5:00 до 9:00, з 13:00 до 17:00 та із 21:00 до 1:00.

Знайти перелік адрес, які потрапили до першої і другої групи можливих відключень електроенергії, ви можете за посиланням.

Дніпро

З 21:35 2 листопада у Дніпропетровській області відбуваються стабілізаційні відключення світла. Погодинні відключення здійснюватимуться у три черги.

Для кожної групи споживачів відключатимуть світло приблизно на 4 годин. Графік потенційних відключень доступний на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Харків

У Харкові та області з 31 жовтня запровадили графік відключення світла, щоб стабілізувати ситуацію. Всього є 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00.

Графік аварійних відключень світла доступний на сайті Харківобленерго.

Житомир

У Житомирській області опублікували орієнтовні переліки населених пунктів, де буде застосовуватися графік аварійних відключень протягом 3 – 7 листопада.

Графік аварійних відключень у Житомирській області доступний за цим посиланням.

Черкаси

На Черкащині оновили графіки погодинних відключень світла. 3 листопада у Черкаській області застосовано графіки погодинних відключень з 6:00.

Погодинні відключення здійснюватимуться у три черги.

З графіками відключень світла у Черкаській області можна ознайомитися за посиланням.

Хмельницький

У четвер, 3 листопада, з 11:00 знеструмлять Хмельницький. Про це повідомили в Хмельницькобленерго.

Повідомляється, що вимкнення світла буде короткотривалим.

Енергетики у цей час проведуть аварійно-відновлювальні роботи на критично важливих об'єктах.



Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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