Відключення світла в Україні 30 січня: графіки та перелік міст

Росія з 10 жовтня атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Наша енергосистема вже витримала 13 ракетних атак ворога та 15 ударів дронами.

Саме тому на території Україні діють стабілізаційні та аварійні відключення електрики. Яка ситуація в областях станом на 30 січня – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Світло на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 30 – 31 січня та 1 лютого:





Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути за посиланням.

На Рівненщині діють графіки

Графіки відключень електроенергії 30 січня:

На Запоріжжі тривають стабілізаційні відключення

30 січня на території Запорізької області тривають стабілізаційні відключення електроенергії.

Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 4 години.

Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.

Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на 30 січня.

На Одещині досі діють екстрені відключення

Станом на 30 січня внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області тривають екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Електроенергія на Івано-Франківщині

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, з 09:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення 2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – можливі вимкнення 3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, з 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, з 08:00 до 11:00, 13:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та 16:00 до 20:00

Яка ситуація зі світлом на Вінниччині

В обленерго опублікували графік знеструмлень на 30 січня. Як зазначали у компанії, можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами.

Переглянути графік відключень за конкретними адресами можна за посиланням.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

На Львівщині повернули графіки

Укренерго встановило ліміт споживання для Львівщини від 447 мегават мінімально вночі до 512 мегават максимально вдень. У зв'язку з цим на Львівщині продовжує діяти графік погодинних відключень, крім помаранчевих у вимкненнях будуть задіяні білі клітинки графіку ("Можливі відключення"). У випадку перевищення лімітів можливе впровадження аварійних відключень.

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Графіки у Чернівцях

Графік стабілізаційних відключень вводять за розпорядженням Укренерго відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.



Відключення світла у Чернівцях / "Чернівціобленерго"

Чи буде світло на Закарпатті

На Закарпатті тривають стабілізаційні погодинні відключення світла. Переглянути графіки завжди можна на офіційному сайті "Закарпаттяобленерго".



Відключення світла на Закарпатті / "Закарпаттяобленерго"

Відключення світла на Волині

Величина добового ліміту на Волинь 30 січня у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту "Волиньобленерго" змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.

У разі перевищення доведеного на область ліміту можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень. Актуальні графіки можна подивитись за посиланням.

На Полтавщині світло буде за графіками

При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години: