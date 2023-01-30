Відключення світла в Україні 30 січня: графіки та перелік міст
Росія з 10 жовтня атакує об'єкти критичної інфраструктури України. Наша енергосистема вже витримала 13 ракетних атак ворога та 15 ударів дронами.
- 1Світло на Хмельниччині
- 2На Рівненщині діють графіки
- 3На Запоріжжі тривають стабілізаційні відключення
- 4Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині
- 5На Одещині досі діють екстрені відключення
- 6Електроенергія на Івано-Франківщині
- 7Яка ситуація зі світлом на Вінниччині
- 8На Львівщині повернули графіки
- 9Графіки у Чернівцях
- 10Чи буде світло на Закарпатті
- 11Відключення світла на Волині
- 12На Полтавщині світло буде за графіками
Саме тому на території Україні діють стабілізаційні та аварійні відключення електрики. Яка ситуація в областях станом на 30 січня – читайте у тексті 24 Каналу.
Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Світло на Хмельниччині
Графік відключень світла на Хмельниччині 30 – 31 січня та 1 лютого:
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути за посиланням.
На Рівненщині діють графіки
Графіки відключень електроенергії 30 січня:
- Місто Рівне – за посиланням.
- Рівненська область – за посиланням.
На Запоріжжі тривають стабілізаційні відключення
30 січня на території Запорізької області тривають стабілізаційні відключення електроенергії.
Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 4 години.
Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.
Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині
Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на 30 січня.
- Київ – графіки за посиланням.
- Київська область – графіки за посиланням.
- Дніпропетровщина – графіки за посиланням.
На Одещині досі діють екстрені відключення
Станом на 30 січня внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області тривають екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.
Електроенергія на Івано-Франківщині
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, з 09:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення 2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – можливі вимкнення 3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, з 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, з 08:00 до 11:00, 13:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та 16:00 до 20:00
Яка ситуація зі світлом на Вінниччині
В обленерго опублікували графік знеструмлень на 30 січня. Як зазначали у компанії, можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами.
Переглянути графік відключень за конкретними адресами можна за посиланням.
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
На Львівщині повернули графіки
Укренерго встановило ліміт споживання для Львівщини від 447 мегават мінімально вночі до 512 мегават максимально вдень. У зв'язку з цим на Львівщині продовжує діяти графік погодинних відключень, крім помаранчевих у вимкненнях будуть задіяні білі клітинки графіку ("Можливі відключення"). У випадку перевищення лімітів можливе впровадження аварійних відключень.
Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Графіки у Чернівцях
Графік стабілізаційних відключень вводять за розпорядженням Укренерго відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.
Відключення світла у Чернівцях / "Чернівціобленерго"
Чи буде світло на Закарпатті
На Закарпатті тривають стабілізаційні погодинні відключення світла. Переглянути графіки завжди можна на офіційному сайті "Закарпаттяобленерго".
Відключення світла на Закарпатті / "Закарпаттяобленерго"
Відключення світла на Волині
Величина добового ліміту на Волинь 30 січня у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту "Волиньобленерго" змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
У разі перевищення доведеного на область ліміту можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень. Актуальні графіки можна подивитись за посиланням.
На Полтавщині світло буде за графіками
При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30
- 2 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 3 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00