Відключення світла в Україні 4 лютого: графіки та перелік міст
Українська енергосистема країни пережила вже 13 ракетних та 15 дронових масованих атак. Пошкодження електростанцій, руйнація мереж та окупація енергетичних об'єктів спричинили значний дефіцит.
- 1У Києві та області – погодинні відключення
- 2У Харківській області оновили графік відключень
- 3Яка ситуація зі світлом у Вінницькій області
- 4До Дніпропетровщини довели дозволені ліміти
- 5Коли вимикатимуть світло у Рівному та регіоні
- 6Графік для Прикарпаття на 4 лютого
- 7На Одещині все ще екстрені відключення
- 8Відключення електроенергії у Хмельницькій області
- 9У Сумській області знову не буде відключень
- 10Стабілізаційні відключення для Чернівецької області
- 11ДТЕК планує вдвічі збільшити імпорт електроенергії
Для стабілізації ситуації застосовують графіки погодинних відключень. Яким буде постачання світла у міста та села 4 лютого – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Києві та області – погодинні відключення
Укренерго встановило ліміти використання електроенергії у столиці та Київській області. Вони дозволяють ввести 4 лютого відключення за графіками.
Які ліміти на сьогодні:
- Київ: вдень – 1100 мегаватів, а вночі – 690;
- Київщина: вдень – 795 мегаватів, а вночі – 634.
Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно вказати регіон, вулицю та будинок.
У Харківській області оновили графік відключень
На Харківщині з понеділка діятиме новий графік знеструмлень. Він буде актуальним у період з 6 по 12 лютого.
Усього буде 12 черг:
1 черга 12:00 – 15:00;
2 черга 13:00 – 16:00;
3 черга 14:00 – 17:00;
4 черга 15:00 – 18:00;
5 черга 17:00 – 20:00;
6 черга 18:00 – 21:00;
7 черга 19:00 – 22:00;
8 черга 07:00 – 10:00;
9 черга 08:00 – 11:00;
10 черга 09:00 – 12:00;
11 черга 10:00 – 13:00;
12 черга 11:00 – 14:00.
Зверніть увагу, станом на 4 лютого новий графік ще не вступив у дію. Світло вимикають за старим.
Відключення у Харкові та області 4 лютого / Скриншот 24 Каналу
Яка ситуація зі світлом у Вінницькій області
На Вінниччині 4 лютого електроенергію подаватимуть погодинно. Водночас, якщо реальні відключення не збігаються із графіковими, жителі регіону просять повідомити про це.
Як це зробити:
- зателефонувати за номером 0800217217 і повідомити про проблему;
- використати чат-бот у Вайбері;
- оформити відповідне звернення на сайті.
Графік відключень на 4 лютого:
1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.
Відключення на Вінниччині 4 лютого / Фото АТ "Вінницяобленерго"
До Дніпропетровщини довели дозволені ліміти
Цього дня у Дніпропетровській області денний ліміт складає 1347 мегаватів, а нічний – 1257 мегаватів. Це дозволяє застосувати в області прогнозовані відключення за графіком.
Актуальні знеструмлення у своєму будинку можна дізнатися на сайті ДТЕК. Водночас споживачів просять використовувати електроенергію раціонально – якщо перевищити ліміти почнуться поза графікові знеструмлення.
Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу
Коли вимикатимуть світло у Рівному та регіоні
Графік відключень оприлюднив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Також посадовець нагадав, що у разі введення екстрених чи аварійних знеструмлень, погодинні вимкнення не будуть дійсними.
Коли вимикатимуть світло:
Чому у сусіда є світло, а у вас – немає / Інфографіка 24 Каналу
Графік для Прикарпаття на 4 лютого
Згідно з доведеними лімітами від Укренерго, графік в Івано-Франківській області у суботу, 4 лютого, виглядатиме наступним чином:
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2:
- Світло буде: з 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00.
- Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
- Можливі відключення: з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00.
Підчерги 1.3, 1.4
- Світло буде: 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.
- Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
- Можливі відключення: з 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00.
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2:
- Світло буде: з 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.
- Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.
- Можливі відключення: з 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00.
Підчерга 2.3, 2.4:
- Світло буде: з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00.
- Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.
- Можливі відключення: з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00.
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2:
- Світло буде: з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.
- Світла не буде: з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
- Можливі відключення: з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00.
Підчерга 3.3, 3.4:
Світло буде: з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.
Світла не буде: з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
Можливі відключення: з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00.
Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.
Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.
На Одещині все ще екстрені відключення
Над усуненням наслідків ракетної атаки Одеської області, що відбулася 26 січня, досі працюють енергетики. На жаль, в Одесі та області наразі найскладніша ситуація зі світлом.
Там досі тривають екстрені відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна на сайті ДТЕК.
У компанії зазначають, що вранці 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Зараз її усувають фахівці.
У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.
У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури,
– попередили в ДТЕК.
Відключення електроенергії у Хмельницькій області
Світло у Хмельницькій області 4 лютого, які й учора, вимикатимуть за графіком. У години пікового навантаження відключатимуть одночасно одразу 3 черги підряд.
Дізнатися чергу, до якої належить ваш будинок можна за посиланням. Зверніть увагу, не варто вмикати одразу всі електроприлади, як тільки з'явиться світло – це може призвести до локальних аварій.
У Сумській області знову не буде відключень
Ситуація у Сумській області дозволяє не проводити погодинних відключень споживачам. В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що у суботу, 4 лютого, жителі області матимуть світло весь день.
Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах,
– додали у компанії.
Скільки світла витрачають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу
Стабілізаційні відключення для Чернівецької області
У Чернівцях світло вимикають за 18 чергами. Свою групу відключень можна знайти тут.
Нещодавно функціонал графіку обленерго став інтерактивним. Зокрема, якщо натиснути на групу, можна побачити години ввімкнення/вимкнення суто за обраною групою.
Графік для Чернівецької області / Інфографіка 24 Каналу
ДТЕК планує вдвічі збільшити імпорт електроенергії
- Енергетична компанія ДТЕК імпортує електроенергію з Європи, щоб зменшити дефіцит в українській енергосистемі. Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що скоро Україна може подвоїти обсяги імпорту електроенергії зі Словаччини та Румунії.
- Сахарук зазначив, що першочергово ця електроенергія надходить підприємствам. Коштує вона, звісно, дорожче від української, однак дешевше ніж, наприклад, використання генераторів.
- За словами виконавчого директора ДТЕК, скоротити дефіцит енергосистеми можна буде уже наприкінці лютого. Однак лише за умови, що Росії не вдасться повторно уразити українські енергооб'єкти.