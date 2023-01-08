Відключення світла в Україні 8 січня: графіки та перелік міст

В Україні діють стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. Зокрема. споживання електроенергії зростає на тлі зниження температури, а тому відключення світла можливі не лише удень, а й вночі.

24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах.

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Яка ситуація зі світлом у Києві

Нещодавно Київ повернувся до стабілізаційних графіків (ГПВ).

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з графіком можна тут.

Киян закликають і надалі помірно споживати електроенергію.

Київська область

З 3 січня ДТЕК Київські регіональні електромережі дотримуються графіків стабілізаційних вимкнень світла.

Дізнатись час планових вимкнень світла за конкретною адресою можна за цим посиланням.

Якщо є розбіжності з графіком та фактичним заживленням електроенергією тієї чи іншої будівлі, то з аварійними відключеннями світла в Київській області можна ознайомитись тут.

Світло на Запоріжжі

8 січня у Запорізькі області немає графіків відключення світла. Обленерго повідомляє, що світло вимикати не будуть.

Яка ситуація зі світлом в Івано-Франківську

"Прикарпаттяобленерго" повідомило, що НЕК "Укренерго" на 8 січня встановлено денний ліміт з 9:00 до 24:00 – 304 МВт. Якщо область зможе протягом наступної доби втримати навантаження на рівні сьогоднішньої доби – є шанс пройти ще один день без вимкнень.

Але якщо споживання різко зросте – буде застосований наступний графік:

1 черга:

Для підчерг 1.1, 1.2, 1.3 вимкнення можливі в проміжку з 09:00 до 12:00

Для підчерги 1.4 вимкнення можливі в проміжку з 12:00 до 15:00

2 черга:

Для підчерги 2.1 вимкнення можливі в проміжку з 12:00 до 15:00

Для підчерг 2.2,2.3 вимкнення можливі в проміжку з 15:00 до 18:00

Для підчерги 2.4 вимкнення можливі в проміжку з 18:00 до 21:00

3 черга:

Для підчерг 3.1, 3.2 вимкнення можливі в проміжку з 18:00 до 21:00

Для підчерг 3.3, 3.4 вимкнення можливі в проміжку з 21:00 до 24:00

4 черга застосовуватиметься у випадку різкого росту споживання в години пікового навантаження за попереднім повідомленням.

Графіки відключення світла в Одесі

Компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області, які враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Що зі світлом у Дніпрі

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених раніше. Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Львів сьогодні зі світлом

У Львівській ОВА повідомили, що відключень електроенергії в області наразі не застосовують. Але наголосили, що важливо не перевищувати ліміти споживання від НЕК "Укренерго". Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, в області теж почнуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Зазначають, що якщо у львів'ян з якихось причин нема живлення, вони можуть звертатись у Львівобленерго.

Відключення у Полтаві

На 8 січня НЕК "Укренерго" довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 09:00 до 23:59 – 497 МВт.

Тобто світло вимикатимуть по одній черзі споживачів за раз.

Упродовж дня в області діятиме формула +4/-2. А отже, світло буде в такі години:

1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

У Миколаєві застосовано графіки відключення

На Миколаївщині ввели погодинні відключення світла – це необхідно для того, щоб ввійти в надані ліміти на споживання електроенергії. Повідомляють, що з 10:00 в області знеструмлено 3 чергу споживачів.

У Черкасах теж перевищено ліміт

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що станом на 10:58 в області перевищено ліміт споживання електроенергії. Енергетики застосовують відключення.

Хоч спершу повідомляли, що 8 січня по області діятимуть зелені графіки відключень електроенергії.