Відключення світла в Україні 8 січня: графіки та перелік міст
В Україні діють стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. Зокрема. споживання електроенергії зростає на тлі зниження температури, а тому відключення світла можливі не лише удень, а й вночі.
- 1Яка ситуація зі світлом у Києві
- 2Київська область
- 3Світло на Запоріжжі
- 4Яка ситуація зі світлом в Івано-Франківську
- 5Графіки відключення світла в Одесі
- 6Що зі світлом у Дніпрі
- 7Львів сьогодні зі світлом
- 8Відключення у Полтаві
- 9У Миколаєві застосовано графіки відключення
- 10У Черкасах теж перевищено ліміт
24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах.
До теми Як не мерзнути вночі, коли за вікном мінус: прості поради для зігрівання
Яка ситуація зі світлом у Києві
Нещодавно Київ повернувся до стабілізаційних графіків (ГПВ).
Графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Ознайомитись з графіком можна тут.
Киян закликають і надалі помірно споживати електроенергію.
Київська область
З 3 січня ДТЕК Київські регіональні електромережі дотримуються графіків стабілізаційних вимкнень світла.
Дізнатись час планових вимкнень світла за конкретною адресою можна за цим посиланням.
Якщо є розбіжності з графіком та фактичним заживленням електроенергією тієї чи іншої будівлі, то з аварійними відключеннями світла в Київській області можна ознайомитись тут.
Світло на Запоріжжі
8 січня у Запорізькі області немає графіків відключення світла. Обленерго повідомляє, що світло вимикати не будуть.
Яка ситуація зі світлом в Івано-Франківську
"Прикарпаттяобленерго" повідомило, що НЕК "Укренерго" на 8 січня встановлено денний ліміт з 9:00 до 24:00 – 304 МВт. Якщо область зможе протягом наступної доби втримати навантаження на рівні сьогоднішньої доби – є шанс пройти ще один день без вимкнень.
Але якщо споживання різко зросте – буде застосований наступний графік:
- 1 черга:
Для підчерг 1.1, 1.2, 1.3 вимкнення можливі в проміжку з 09:00 до 12:00
Для підчерги 1.4 вимкнення можливі в проміжку з 12:00 до 15:00
- 2 черга:
Для підчерги 2.1 вимкнення можливі в проміжку з 12:00 до 15:00
Для підчерг 2.2,2.3 вимкнення можливі в проміжку з 15:00 до 18:00
Для підчерги 2.4 вимкнення можливі в проміжку з 18:00 до 21:00
- 3 черга:
Для підчерг 3.1, 3.2 вимкнення можливі в проміжку з 18:00 до 21:00
Для підчерг 3.3, 3.4 вимкнення можливі в проміжку з 21:00 до 24:00
4 черга застосовуватиметься у випадку різкого росту споживання в години пікового навантаження за попереднім повідомленням.
Графіки відключення світла в Одесі
Компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області, які враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.
Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.
Що зі світлом у Дніпрі
Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених раніше. Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.
Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:
- Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Львів сьогодні зі світлом
У Львівській ОВА повідомили, що відключень електроенергії в області наразі не застосовують. Але наголосили, що важливо не перевищувати ліміти споживання від НЕК "Укренерго". Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, в області теж почнуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Зазначають, що якщо у львів'ян з якихось причин нема живлення, вони можуть звертатись у Львівобленерго.
Відключення у Полтаві
На 8 січня НЕК "Укренерго" довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 09:00 до 23:59 – 497 МВт.
Тобто світло вимикатимуть по одній черзі споживачів за раз.
Упродовж дня в області діятиме формула +4/-2. А отже, світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
У Миколаєві застосовано графіки відключення
На Миколаївщині ввели погодинні відключення світла – це необхідно для того, щоб ввійти в надані ліміти на споживання електроенергії. Повідомляють, що з 10:00 в області знеструмлено 3 чергу споживачів.
У Черкасах теж перевищено ліміт
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що станом на 10:58 в області перевищено ліміт споживання електроенергії. Енергетики застосовують відключення.
Хоч спершу повідомляли, що 8 січня по області діятимуть зелені графіки відключень електроенергії.