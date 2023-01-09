Відключення світла в Україні 9 січня: графіки та перелік міст

В Україні діють стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. Так, відключення електроенергії можливі не лише удень, а й вночі.

24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах.

Зверніть увагу У Києві відключення за графіками: коли столиця зможе перестати боятися блекауту

Київ повернувся до графіків

Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Що зі світлом на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 9 січня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині

Графіки планових відключень застосовуватимуться виходячи з лімітів, доведених Укренерго.

Графік відключень світла на Хмельниччині 9 січня:

7:00-11:00 – ІІ черга;

11:00-15:00 – І черга;

15:00-19:00 – ІV черга;

19:00-23:00 – III черга.

У разі економного використання електроенергії, відключення можуть бути коротшими, або їх може не бути. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути за посиланням.

На Прикарпатті не буде електрики

1 черга:

Підчерги 1.1,1.2

З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.3,1.4

З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1,2.2

З 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3,2.4

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черга буде вимкнена

З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена

З 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

З 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

На Запоріжжі діє графік відключень



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

На Закарпатті збільшено період відключення світла

У "Закарпаттяобленерго" повернулись до стабілізаційних відключень електроенергії. Тому графіки відключень світла на 9 січня виглядають так:



Відключення світла на Закарпатті / "Закарпаттяобленерго"

На Харківщині оновили графік відключень світла

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 9 до 15 січня.

У графіку погодинних відключень світла – 12 черг:

1 черга 08:00 – 11:00;

2 черга 09:00 – 12:00;

3 черга 10:00 – 13:00;

4 черга 11:00 – 14:00;

5 черга 12:00 – 15:00;

6 черга 13:00 – 16:00;

7 черга 14:00 – 17:00;

8 черга 15:00 – 18:00;

9 черга 17:00 – 20:00;

10 черга 18:00 – 21:00;

11 черга 19:00 – 22:00;

12 черга 07:00 – 10:00.

Графік відключень світла у Харкові та області можна подивитись за посиланням.

На Дніпропетровщині вимикатимуть електроенергію

У Дніпрі та області 9 січня вимикатимуть світло за графіками. Їх можна подивитись за посиланням.

На Одещині знову діють графіки

Наразі у регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна за посиланням.

На Полтавщині застосують графік погодинного відключення

9 січня мешканцям Полтавщини енергетики відключатимуть по одній черзі. Кожна з них буде без світла по дві години, з електропостачанням – чотири години.

Також ліміт щодо потужностей у Полтавській області 9 січня із 7:00 до 23:59 – 512 мегават. У разі його перевищення буде вимикатися також додаткова черга.

З переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням. Графік відключень на січень – дивіться тут.

Що відбувається зі світлом на Вінниччині

Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 9 січня:

1 черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 черга: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Чи буде електрика на Львівщині

Графіків погодинних відключень електроенергії станом на ранок 9 січня на Львівщині не застосовують. Але важливо не перевищувати ліміти споживання. Вимкніть усі електроприлади, якими не користуєтесь. Якщо у вас нема живлення і ви не знаєте чому, звертайтесь у "Львівобленерго".

В уряді попередили про можливі аварійні відключення світла

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через теплу погоду на святкові дні знизилось споживання електроенергії. Відтак, майже не застосовували відключень. Однак 5 січня споживання зросло, тому, у центральному та східному регіонах та Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки планових відключень.

За словами Шмигаля, ворог може продовжити бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через це українці мають бути готовими до аварійних відключень.