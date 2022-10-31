Тепер світла не буде тричі за добу: оприлюднили нові графіки відключень у Києві

В усіх регіонах України, зокрема у столиці, через масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури проблеми з електропостачанням. Енергетики розробили нові графіки відключень світла, які допоможуть стабілізувати ситуацію з енергомережами.

Вранці, 31 жовтня, на Київ летіло 16 ракет. Більшість з них вдалось збити системам ППО, однак усе-таки були влучання, які пошкодили енергосистему. Внаслідок цього тепер світло можуть вимикати тричі на добу для жителів столиці.

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Як відбуватиметься відключення світла

За новими графіками відключення електроенергії, у Києві в оселях людей світла не буде тричі на день. Відбуватиметься відключення наступним чином: чотири години світла не буде, потім п'ять годин воно буде і так далі. Загалом за добу струм зникатиме орієнтовно на 8 – 12 годин.

Щоб дізнатися, коли у вас не буде струму, потрібно перейти за посиланням , обрати свою вулицю та номер будинку. Якщо вашої адреси немає у списку, це означає, що вас відключення не стосуватимуться. Інколи сайт може не працювати через перевантаження серверів.

Важливо, що наявність вашої адреси в графіку не гарантує стовідсоткового відключення електроенергії. Якщо не буде потреби, світло не вимикатимуть. Також потрібно пам'ятати, що інколи можуть бути затримки в графіку або передчасні відключення в проміжку 30 – 40 хвилин.



Приклад графіка відключення світла в Києві / Скриншот з Yasno

Потрібно заощаджувати електроенергію та запасатися водою

Після ранкових прильотів близько 80 відсотків жителів Києва не мали водопостачання. Окрім того, у 350 оселях не було струму. Позапланові відключення електрики залежать лише від того, що вирішить наш неадекватний ворог, тому потрібно бути готовими до всього. Зокрема, важливо робити запаси води та готуватись до того, що не буде водопостачання.



Що робити, коли нема води / Картинка 24 каналу

Також потрібно заощаджувати електроенергію. Скорочення споживання струму, особливо у пікові години, допоможе стабілізувати ситуацію з енергосистемою та уникнути планових відключень світла.



Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

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