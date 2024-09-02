Коли не буде світла: актуальні графіки відключень в Одесі 3 вересня

Через складну ситуацію в українській енергосистемі продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень. Так, відключення електроенергії в Одесі застосовують відповідно до розпорядження Укренерго.

Зазначимо, що ситуація в енергосистемі України залишається складною через обстріли російської армії. Як діятимуть графіки відключень в Одесі – інформує 24 Канал.

Дивіться також Яка ситуація в енергосистемі сьогодні

Чи відключатимуть світло в Одесі 3 вересня

За даними ДТЕК, згідно з інформацією від Укренерго завтра будуть функціонувати графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Обсяги відключень будуть діяти наступним чином:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 16:00 – одна черга;

16:00 – 24:00 – дві черги.

Як дізнатися, коли в Одесі вимкнуть світло Якщо ви хочете дізнатися, чи є зараз за Вашою адресою аварійні або планові відключення, або ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень (ГПВ), це можна зробити на Якщо ви хочете дізнатися, чи є зараз за Вашою адресою аварійні або планові відключення, або ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень (ГПВ), це можна зробити на сайті ДТЕК . Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідних віконечках.

В ДТЕК також наголошують, що варто економно використовувати електроенергію.

Економно споживайте електроенергію – це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень,

– зазначили в компанії.