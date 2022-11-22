Графік погодинних вимкнень на Львівщині є орієнтовним: чому так

У Львівській області відновили графік погодинних вимкнень електроенергії. Важливо розуміти, що цей графік орієнтовний, тобто можуть бути відхилення.

Згідно з розпорядженням "Укренерго", 22 листопада на Львівщині знову ввели у дію графік погодинних вимкнень електроенергії.

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Як застосовують графіки вимкнень електрики на Львівщині

Графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати частково, коли потреба знизити потужність споживання є меншою, ніж передбачено у графіку. Тоді фактичну тривалість вимкнень зменшать або ж вимикатимуть не всіх споживачів певної групи.

До прикладу, у графіку написано з 12 до 16 години, однак доведена до зменшення потужність від "Укренерго" дозволяє енергетикам скоротити час відключення. У такому випадку електроенергії може не бути, наприклад, з 12 до 14 години або з 13 до 15 години тощо. Або деякі райони чи будинки взагалі не вимикатимуть.

Крім цього, за розпорядженням диспетчера "Укренерго", графіки погодинних вимкнень можуть бути скасовані. Це коли у графіку написано, що електроенергію вам вимкнуть о певній годині, проте цього не відбулось. Але зауважте, що бути готовим до можливого відключення потрібно завжди, адже ситуація в енергосистемі може змінитися у будь-який час.

Чому світла може не бути довше

Може виникнути таке, що "Укренерго" збільшить потужність, яку необхідно вимкнути, а також застосувати одночасно всі три черги, що не дає можливості дотримуватися розробленого наперед графіку. Тобто відключення світла може бути довшим, ніж вказано у графіку або ж відбутися раніше.

Якщо не обмежувати електропостачання за рішенням "Укренерго", це може призвести до розбалансування енергосистеми й так званого "блекауту". Тоді електропостачання зникне в усіх і на його відновлення можуть піти тижні та місяці.

Також час виключення або включення може бути змінений, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Крім цього, під час повітряної тривоги працівники компанії не мають можливості перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж змінюватиме термін відсутності електроенергії.

Чому у деяких будинках не вимикають світло взагалі

Важливі об’єкти критичної інфраструктури до графіків відключень не потрапляють, а разом з ними й будинки, які отримують електроенергію від тих самих електромереж.

Конфігурація розподільних електромереж побудована таким чином, що частина споживачів можуть бути підключені до лінії, від якої заживлено об'єкт критичної інфраструктури, який не вимикають, через це електроенергія присутня й у цих споживачів. Наприклад, будинок через дорогу (умовно) на одній лінії електропередачі з лікарнею чи насосною станцією. Там світло не вимикатимуть.

Також багато українців не розуміють, чому якийсь приватний магазин чи заклад сяє, коли інші сидять без світла. Тут важливо пам'ятати, що магазини чи інші заклади можуть використовувати електроенергію через альтернативні джерела живлення (генератори, акумулятори та інші).

Чому досі відбуваються відключення

Причиною відключень у всіх регіонах України є масові ракетні обстріли Росії по енергетичних об’єктах – електричних станцій, які виробляють електроенергію, а також підстанцій і ліній, через які передається вироблена електроенергія.

Якщо подачу електроенергії після обстрілів відновили, то це не означає, що в електромережі все добре. Резервні схеми не витримують великого навантаження, яке тільки зростає із похолоданням.