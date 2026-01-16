Графіки не діють: у деяких областях почали вводити аварійні відключення світла

В Україні складна ситуація в енергетиці, тому українцям доводиться жити за графіками відключень світла. Однак, вранці 16 січня у деяких областях почали вводити аварійні відключення світла.

Тож графіки там не діють. 24 Канал пише, де саме були введені ГАВ.

Де діють графіки аварійних відключень?

Вранці графіки аварійних відключень (ГАВ) застосували на Полтавщині. Таку команду дало НЕК "Укренерго".

16 січня 2026 року отримана команда від НЕК "Укренерго" в Полтавській області з 8:41 застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг,

– йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.

Аналогічна ситуація й на Сумщині.

На території Сумщини ГАВ для 1 – 5 черг споживачів ввели о 8:41.

У Сумиобленерго пояснили, що причина такого кроку – пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії Росії.