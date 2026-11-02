Від 0,5 до 4 черг: як вимикатимуть світло 3 листопада

У частині областей України у вівторок, 3 листопада, протягом усієї доби вимушено діятимуть обмеження електроспоживання. Для всіх категорій споживачів графіки погодинних відключень становитимуть від 0,5 до 4 черг.

Фахівці звернулися до громадян із проханням раціонально та ощадливо використовувати енергоємні прилади, щойно живлення в оселях відновлюється за встановленим графіком. Про це написали в Укренерго.

Що відомо про відключення?

У вівторок, 3 листопада, в частині областей діятимуть заходи обмеження споживання:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг)

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Енергетики попередили, що через наслідки ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може оперативно коригуватися. Точні розклади вимкнень публікують на офіційних ресурсах та сайтах місцевих операторів систем розподілу електроенергії.