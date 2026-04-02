Графіки відключень світла повертаються: які обмеження діятимуть 3 квітня
У п'ятницю, 3 квітня, в усіх регіонах України знову запровадять графіки відключень світла. Обмеження діятимуть з 07:00 до 11:00.
Про це повідомило Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 3 квітня?
У п'ятницю, 3 квітня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
З 07:00 до 11:00 також діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
За словами енергетиків, причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– йдеться в повідомленні Укренерго.
Українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
Ворог б'є по енергетиці: останні новини
Вночі та вдень 1 квітня російські війська здійснили масовану атаку БпЛА по Україні. В Міненерго повідомляли, що частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях тимчасово залишилися без електрики.
Водночас найскладнішою була ситуація на Сумщині. Значна кількість населених пунктів у регіоні знеструмлена, і причиною цього є пошкоджене обладнання.
Згодом російські дрони також вдарили по Прикарпаттю. Найбільших наслідків зазнав Коломийський район. Там через ворожу атаку було тимчасово знеструмлено близько 11 тисяч абонентів.