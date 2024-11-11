У Міненерго пояснили, чому зранку в низці регіонів ввели графіки відключень світла

Росія підняла в повітря стратегічну авіацію, а також завдавала ударів ударними безпілотниками. Тому вжили превентивних заходів через загрозу для енергосистеми.

У деяких областях вводили аварійні відключення через загрозу ударів. Про це пише 24 Канал із посилання на Міненерго.

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Пояснення Міненерго

У Міністерстві енергетики України пояснили, що у зв’язку з загрозою ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі в деяких областях застосували графіки аварійних відключень електроенергії.

Це було необхідно для запобігання системним пошкодженням обладнання і збереження роботи енергосистеми під час можливих ударів.

Превентивні заходи

У КМВА також пояснили причину введення аварійних відключень світла у столиці. Це було потрібно через загрозу удару Росії.

Це превентивний захід,

– мовиться в повідомленні.

Там також закликали зберігати спокій та дбати про власну безпеку. Аварійні відключення діятимуть у Сумській, Харківській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській та Полтавській областях.

Ймовірно, причина введення їх у цих областях така ж, як і у Києві. Росія створювала загрозу атаки, адже підіймала в повітря Ту-95МС, як використовувала для масованих обстрілів України. Водночас моніторингові канали пишуть, що ці бомбардувальники розвернулись назад до аеродромів дислокації.

Крім цього, перед цим агресорка завдала кількох ударів ударними БпЛА. У Миколаєві внаслідок цього 5 загиблих.