В Укренерго попередили про відключення світла 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України знову вимикатимуть світло. Такі заходи для населення та бізнесу вимушено запроваджують через наслідки російських атак на енергетику.

Обмеження споживання триватимуть протягом усього дня. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Коли не буде світла?

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Водночас відключатимуть світло й для побутових споживачів обсягом від однієї до двох черг.

У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись через постійну загрозу нових російських обстрілів. Тому фахівці радять українцям стежити за актуальними повідомленнями та точними розкладами відключення світла на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– закликали в Укренерго.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, лише протягом останнього тижня країна-агресорка здійснила 76 цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетики та нафтогазового сектору в різних областях України. Глава держави наголосив, що попри заяви президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир'я", російський терор триває.

Зокрема, у ніч проти 18 жовтня під ворожі атаки потрапили енергооб'єкти на Вінниччині, Житомирщині, Одещині та Хмельниччині.