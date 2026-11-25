У частині областей України 26 листопада цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для побутових споживачів графіки передбачають вимкнення від 0,5 до 3,5 черг.

Про це повідомили в Укренерго. Причиною запровадження стабілізаційних заходів стали наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетичної системи. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше завершити відновлювальні роботи та повернути світло в оселі.

Де стежити за актуальним розкладом

Точний розклад та черги за конкретними адресами споживачам радять перевіряти безпосередньо на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Фахівці зауважують, що ситуація в об'єднаній енергетичній мережі залишається динамічною, тому обсяг застосування обмежень упродовж доби може коригуватися.

Загалом же графіки погодинних відключень запроваджуватимуться обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Крім того, для промислових підприємств протягом усієї доби будуть застосовані спеціальні графіки обмеження потужності.

Раніше стабілізаційні заходи також діяли 24 листопада, коли в частині областей запроваджували планові обмеження через атаки на енергооб'єкти.

До того ж російські війська знову масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок удару обладнання зазнало значних пошкоджень, через що станція була змушена повністю зупинити виробництво електроенергії. Це вже третя масована атака на енергетичні об'єкти компанії протягом листопада.