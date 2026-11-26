У четвер, 27 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть планові графіки відключення електроенергії. Для побутових споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як вимикатимуть світло 27 листопада?

Заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Вони стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.

Зокрема, передбачені:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Час і тривалість знеструмлень можуть відрізнятися залежно від регіону та черги. Актуальну інформацію про відключення варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.

Нагадаємо, частина споживачів у 7 областях України залишилася без електроенергії. Станом на ранок 26 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики вже проводять ремонтні та відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів ускладнюють роботу ремонтних бригад.