Коли Київ повернеться до графіків відключення світла: прогноз енергетичного експерта

Київ опинився у дуже складній ситуації через масовані атаки росіян по енергетиці. Мешканці столиці майже цілодобово без світла та тепла. Однак є шанс, що ситуація із графіками відключень згодом дещо зміниться.

Росія почала терор цивільного населення вже давно, щоб повністю зруйнувати внутрішню генерацію столиці. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що, на жаль, це стало можливим через нестачу засобів протиповітряної оборони.

Коли у Києві відновлять графіки відключення світла?

Олександр Харченко спробував спрогнозувати подальший розвиток подій у Києві, з огляду на відсутність чітких графіків відключення світла.

За умови, що наша ППО продовжуватиме відпрацьовувати так само ефективно, як останні пару атак, коли збивається майже все, коли в нас є ракети (тоді графіки відключень повернуться, – 24 Канал). Ми тепер знаємо, що під час атак 9 січня і 13 січня, в нас просто не було ракет, якими можна було б зупинити певні типи балістичних ракет, якими нас атакували,

– зауважив він.

Зараз ця ситуація, ймовірно, змінилась. Тому протидія ворожій зброї має бути знову ефективною.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала значний пакет ракет для систем протиповітряної оборони, що частково закриває проблему їхнього дефіциту. За його словами, нестача боєприпасів стосувалася не лише Patriot, а і європейських ППО, які мають захищати енергетичну інфраструктуру. Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

Поповнення запасів ракет для ППО, за словами енергетичного експерта, означатиме, що десь за тиждень ми матимемо більш-менш стабільні графіки.

Будемо розуміти, коли електрика буде, коли її не буде. Потім кожні 3 – 5 днів буде відчутно, що ці графіки стають м'якішими. Ситуація крок за кроком буде покращуватися,

– висловився він.

Попри це, наша держава не застрахована від нових масованих атак й від їхніх наслідків російського терору. Окрім того, з часом ставатиме тепліше і зникне потреба споживати багато електрики. Це також має вплинути на ситуацію у Києві.

Яка у Києві ситуація з енергетикою?