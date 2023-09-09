Зима – близько: в Україні вже готують графіки вимкнення світла

Україна готується зустріти другу зиму в умовах повномасштабного вторгнення. Українців попереджують, що цей сезон може бути складним.

Володимир Зеленський вже провів спеціальне засідання Ставки. Його головною темою була підготовка української енергосистеми до майбутньої зими. До чого готуватися українцям, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Станом на 9 вересня повідомляють, що графіки вимкнень світла у більшості областей вже розробили. Водночас це не означає, що їх застосують вже завтра-післязавтра. Активна підготовка до майбутньої зими триватиме до жовтня.

У яких областях – найскладніша ситуація

Юрій Корольчук – експерт Інституту енергетичних стратегій – заявив, що вимкнень світла цієї зими, вочевидь, буде більше, аніж минулої. Найгірша ситуація у таких областях:

Київській;

Харківській;

Львівській;

Хмельницькій;

Одеській.

Але відключатимуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима,

– наголосив Корольчук.

Зокрема, світло можуть вимикати від 4 до 10 годин на добу.

Яка ситуація по областях

У "Львівобленерго" заявили, що заплановані заходи з підготовки до зими вдалося виконати на 65 – 70%. Водночас цей процес – дуже складний. Усе через наслідки терористичних атак російських окупантів. Окрім того, у "Львівобленерго" наголосили, що формування графіків – звична ситуація. Навіть до початку повномасштабного вторгнення Росії їх розробляли на випадок екстрених ситуацій.

На майбутній осінньо-зимовий період вже склали графіки аварійного та погодинного вимкнення. Водночас робитимуть усе можливе, аби не довелося їх застосовувати.

У Полтавській області розробили графік, який має 6 черг вимкнень світла. У "Хмельницькобленерго" також повідомили про 6 черг.

За яких умов світло не вимикатимуть

Щоб українці провели зиму без відключень, потрібно, аби російські терористи не атакували українську енергетичну інфраструктуру. Окрім того, дуже допомогла б покращити ситуацію деокупація ЗАЕС.