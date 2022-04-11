Гранати фіксують у меблях та посуді: в Україні треба розмінувати 300 тисяч квадратних кілометрів

Приблизно 300 тисяч квадратних кілометрів території України повинні обстежити на наявність мін – вони можуть потребувати гуманітарного розмінування.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондарь.

До теми Російські військові обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння: є загиблий

Він пояснив, що після звільнення населених пунктів від російських окупантів, в першу чергу ДСНС обстежує території та проводить розмінування.

Чому цивільним не варто одразу повертатися у звільнені міста

Загалом коли ворог полишає територію, місцева влада повинна дотримуватись наступного алгоритму дій:

Обстежити населені пункти на наявність вибухонебезпечних предметів, Відновити лінії електропередач, забезпечити безпечну роботу аварійних бригад енергетиків, водоканалів, газовиків тощо. Третій крок – розмінування доріг.

Лише після цього ми можемо вийти на сільськогосподарські угіддя та працювати з фермерськими господарствами та аграріями стосовно проведення посівних робіт. Ми будем намагатись зробити все, аби якомога швидше надати нашим аграріям можливість провести посівні заходи,

– повідомив Бондарь.

Не ігноруйте прохання місцевої влади! Дозвіл повертатись до населених пунктів надає місцева влада. До проведення обстеження перебувати у будь-яких населених пунктах небезпечно, тож не ігноруйте повідомлення, якщо є заборона повертатися до населеного пункту, у якому ви проживаєте.

Основні зусилля наразі зосереджені на напрямках Бучі й Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Немішаєва, населених пунктах Бузова, Залісся, Богданівки, а також на Чернігівському та Ніжинському напрямках, Тростянця, у Сумській області тощо.

"Міна може бути навіть у стакані"

Наразі сапери пройшли місто Ірпінь. Але є домогосподарства, де не було мешканців, а служба порятунку не може заходити на подвір'я без присутності власників. Тож рятувальники залишають листівки, щоб людина, яка повернулася, одразу викликала ДСНС, адже необхідно обстежити будинок.

Окупанти застосовують боєприпаси проти цивільного населення. На звільнених територіях рятувальники знешкоджували міни у під’їздах багатоповерхових будинків. Крім цього, на подвір’ях росіяни встановлювали гранати на розтяжках.

Дуже багато вилучаємо вибухонебезпечних предметів в меблях всередині помешкань. Граната може бути навіть у стакані, без чеки, зафіксована. Це дуже небезпечно. Тому я прошу всіх громадян перед тим, тим я зайти в будинок, звертатись до ДСНС або до поліції з метою обстеження будівлі. Ви повинні бути впевнені в тому, що будинок безпечний,

– наголосив Бондарь.

Довіртеся піротехнікам

За словами Боднаря, в Україні працюють справді висококваліфіковані піротехніки. Вони можуть працювати та працюють з боєприпасами типу "Калібр", "Іскандер", іншими, які застосовуються з літаків, ракетами типу "земля-повітря", "повітря-повітря". Сапери не раз знешкоджували протипіхотні та протитанкові міни, а на Харківщині фіксували та ліквідували навіть дистанційні міни.

У ДСНС працюють близько 550 піротехніків, відповідні фахівці є у всіх регіонах країни.

Також варто пам'ятати, що окупанти застосовують системи залпового вогню з касетними елементами. Касетні елементи розлітаються на великі площі й стають у бойове положення. Піротехніки знешкоджують їх одразу на місці виявлення.

Проблем зі знешкодження боєприпасів різних типів для наших саперів немає,

– запевнив Бондарь.

В середньому за добу фахівці вилучають від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежують сотні гектарів територій.

Також ДСНС фіксує всі випадки використання заборонених міжнародним законодавством боєприпасів та передає докази для застосування їх у юридичній площині.

Увага – Харків обстріляли мінами уповільненої дії: дивіться відео