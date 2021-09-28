Гранати та холості постріли: Польща заявила, що Білорусь влаштовує провокації на кордоні

Польща поскаржилася, що ситуація на польсько-білоруському кордоні дещо загострилася. Сталося це через численні провокації з боку Мінська.

Польські прикордонники фіксують агресивні дії з боку Білорусі протягом кількох тижнів.

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Білоруси деморалізовують поляків

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин поскаржився, що білоруси ображають польських солдатів, а також:

імітують кидання гранати та холостий постріл;

пошкоджують паркан, встановлений поляками, і перешкоджають його зведенню.

Протягом кількох тижнів спостерігається посилена активність білоруської сторони, офіцери якої активно беруть участь в організації інцидентів та провокацій, деякі з них виглядають дуже загрозливо,

– сказав Жарин.

Він наголосив, що такі дії впливають на моральний стан солдатів та офіцерів. За словами Жарина, білоруські служби також записують матеріали з поляками, щоб використовувати їх у пропагандистських цілях.

Навіщо Мінськ вдається до провокацій

Жарин припустив, що Білорусь провокує Польщу, щоб викликати реакцію.

На нашу думку, це навмисні дії, спрямовані на те, щоб спровокувати польську сторону, щоб вона якось, бажано агресивно, реагувала,

– додав він.

Лише з серпня по кінець вересня 2021 року польські прикордонники зафіксували 9,4 тисячі спроб незаконного перетину кордону.