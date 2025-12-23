"Ваші найкращі друзі": критично важливу роль у війні з Росією відіграє неочікувана зброя
- Гранати стали критично важливими для українських військових у боях на близькій дистанції під час російського вторгнення.
- Військові застосовують широкий спектр гранат, включаючи уламкові, фугасні, світло-шумові та хімічні, з тактичними вдосконаленнями.
Гранати – стандартний, але часто непомітний елемент сучасного піхотного бою – стали критично важливими для українських військових у виснажливих зіткненнях на близькій дистанції під час російського вторгнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Читайте також Україна не може самостійно виробляти ракети для західних ППО: Зеленський пояснив чому
Яку роль у війні відіграють гранати?
Війна в Україні поєднує передові технології з виснажливими боями у стилі Першої світової, коли солдати інколи зіштовхуються впритул в окопах і бліндажах. У таких умовах як українські, так і російські військові дедалі частіше покладаються на гранати.
Однак використання гранат також еволюціонувало: тепер вони отримують тактичні вдосконалення, включно з адаптаціями для скидання з безпілотників і компонентами, виготовленими за допомогою 3D-друку.
Про досвід застосування гранат розповів американський ветеран, який брав участь у війні в Україні.
Коли ти проходиш через ці окопи, ручні гранати – твої найкращі друзі,
– пояснив він.
За словами військового, під час деяких боїв з росіянами "ти буквально міг доторкнутися до них дулом гвинтівки". Водночас окопи на фронті залишаються брудними, нерівними й складними для захоплення.
Ви фактично намагаєтеся відібрати дім в іншої людини, яка живе там днями, тижнями, місяцями. Тож вони знають кожен куточок; вони знають кожен поворот,
– додав ветеран.
За даними BI, на полі бою військові застосовують широкий спектр гранат – від уламкових і фугасних до світло-шумових і хімічних. Димові гранати, зокрема, можуть допомогти створити погану видимість для евакуації поранених солдатів, хоча це також може привернути небажану увагу з боку ворога.
В оновленій інформації Міністерства оборони США від січня 2025 року йшлося про те, що США поставили Україні "понад 50 000 гранатометів і стрілецької зброї" і "понад 500 000 000 патронів і гранат для стрілецької зброї". В і цьому випадку Вашингтон є не єдиним постачальником.
Такий обсяг постачань свідчить про центральну роль цієї зброї у бойових діях на передовій.
Ворог почав застосовувати дрони з підпалювальною сумішшю
Нещодавно українські військові полку "Рарог" за допомогою дрона від "Диких Шершнів" перехопили ворожий безпілотник. За словами бійців, російські окупанти, імовірно, намагалися влаштувати підпал лісу або пошкодити протидронові тунелі.
На кадрах перехоплення, які опублікували військові, можна побачити, що дрон був обладнаний підвісним контейнером, із якого розпилювалася термітна суміш.
Загалом застосування термітних сумішей у бойових діях вже стало поширеною практикою. Їх використовують для ураження укріплених позицій, техніки та інфраструктурних об'єктів противника.