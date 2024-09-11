У збірній Косова спалахнув скандал після невдалої гри у Лізі націй із Румунією

У п'ятницю, 6 вересня, збірна Косова зіграла матч Ліги націй із Румунією. Після гри головний тренер виключив декілька гравців зі складу національної команди.

Франко Фода, головний тренер збірної Косова, після поразки від Румунії відправив трьох гравців команди додому. Також футболісти не увійшли до заявки на гру другого туру Ліги націй із Кіпром.

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Що спричинило таку поведінку наставника збірної Косова

Повідомляють, що Франко Фода виключив зі складу команди Едона Жегрову, Флорента Муслія та голкіпера Аріянета Мурича, після того як дізнався про пригоди футболістів. Після поразки від румунів гравці вирішили розслабитись за допомогою алкогольних напоїв.

Була інформація, що Агім Адемі, президент Федерації футболу Косова, погрожував футболістам зламаними ногами та зруйнованою кар'єрою. Один з трьох гравців підтвердив слова чиновника.

Правил необхідно дотримуватись. Дуже важливо, щоб національну команду поважали. Рішення про їх виключення прийняв головний тренер. Причина в тому, що вони вийшли з бази самовільно, у пізній час. Федерація підтримує рішення коуча. Він просто дотримувався правил,

– заявив Адемі.

Наступний матч косовари зіграють проти збірної Литви, у рамках третього туру Ліги націй сезону-2024/2025. Дата проведення гри – 12 жовтня, о 16:00 за київським часом.