Арешт не допоміг: Грету Тунберг вдруге за тиждень винесли з пропалестинського протесту

Екоактивістку Грету Тунберг силоміць винесли з пропалестинського протесту у Стокгольмському університеті. Це вже другий випадок за тиждень, адже раніше активістку затримували у Копенгагені.

Пропалестинські протести організували у бібліотеці Стокгольмського університету в понеділок, 9 вересня. Перед цим акція протесту була 4 вересня.

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Тунберг вдруге за тиждень винесли з протесту

У бібліотеці Стокгольмського університету у понеділок, 9 вересня, відбувся черговий пропалестинський протест. Активісті встановили всередині бібліотеки намети, що стало порушенням порядку в університеті.

На місце відразу викликали поліцію. Протестувальників попросили вийти з демонстрацією на вулиці, однак вони відмовилися. Тоді правоохоронцям довелося силоміць виводити й виносити активістів. Так, на вулицю вивели близько 10 осіб, серед яких – Грета Тунберг. Вона була одягнена у шарф із традиційним палестинським візерунком кефії – популярним символом серед пропалестинських демонстрантів.

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Це вже вдруге за тиждень, коли активістку силоміць виводять з протесту. Щоправда, 4 вересня данська поліція заарештувала Грету Тунберг на пропалестинському протесті в університеті Копенгагена. Однак, за кілька годин активістку відпустили.