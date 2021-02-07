Спалах коронавірусу в Греції: Афіни посилили карантин

Уряд Греції на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні схвалив рішення посилити карантинні обмеження в деяких містах. Влада на 3 години продовжила комендантську годину на вихідних.

Нові правила почали діяти у суботу, 6 лютого, в червоних зонах. Зокрема в Афінах, де проживає близько половини населення країни, комендантська година на вихідних тепер починається о 18:00 замість 21:00.

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У Греції сплеск захворюваності на коронавірус

Член комітету експертів з інфекційних захворювань, що консультує уряд, Вана Папаевангелу заявила, що епідеміологічна ситуація в країну погіршується. За її словами, Греція перебуває в ситуації, яка може вийти з-під контролю дуже швидко.

Вона зазначила, що в Афінах спостерігається явне зростання інфекцій в більшості районів, на 30% зафіксоване зростання в Салоніках, другому за величиною місті Греції.

Заповнюваність відділень інтенсивної терапії хворими на коронавірус в лікарнях Афін зросла до 63% від 61% минулого тижня.

Нові інфекції виявляють в основному у віковій групі від 25 до 44 років, що означає, що ми спостерігаємо внутрішньосімейну дисперсію,

– додала вона.

Ситуація з коронавірусом у Греції: коротко

Станом на 7 лютого 2021 року в Греції зафіксували 163 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу вдалось понад 93 тисячам пацієнтам. Померло від інфекції майже 6 тисяч громадян.

Протягом минулої доби, 6 лютого, в країні на COVID-19 захворіли 1 106 осіб.

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