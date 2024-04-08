Греція може віддати Україні свої F-16: в якому стані винищувачі і чи реально їх отримати

У Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів. Афіни закупляють F-35, а старі повітряні судна планують розпродати. Зокрема, йдеться про 32 F-16. Не виключено, що їх отримаємо ми.

Міністерство оборони Греції планує розпродати свої 108 винищувачів. Мовиться про 32 F-16C/D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 та 33 F-4E PI2000. Загалом за ці повітряні судна Афіни прагнуть отримати від 2 до 2,5 мільярда євро. Паралельно вони закуповують 20 F-35, модернізують F-16 Block 52+ до Viper, а також мають у планах закупити ще й французькі Rafale.

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F-16 може отримати Україна

Власне, профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.

Зауважимо, що F-16 Block 30 Греція обрала у 1984 році, щоб замінити F-5A. Упродовж 1989 – 1990 років Греція отримала 34 одномісні F-16C та ще 6 двомісних F-16D нової побудови. Ці літаки пройшли модернізацію "середнього життєвого циклу" Falcon-Up у другій половині 90-х років. Повітряні судна пройшли капітальний ремонт, провели заміну чотирьох конструктивних компонентів фюзеляжу, а також продовжили строки служби винищувачів з 4000 до 8000 годин.

Це ще не все. Для своїх F-16 Block 30 Греція придбала 24 модулі LANTIRN. Це дозволило використовувати високоточне озброєння для ударів по наземних цілях. Крім того, повітряні судна отримали ще й оновлений комплекс РЕБ ASPIS, оснащений станцією перешкод ALQ-187 I-DIAS.

Як пишуть Defense Express, якщо порівнювати грецькі F-16 з нідерландськими, данськими, бельгійськими чи норвезькими, тоЯкщо говорити про відмінність між цими блоками, то слід вважати новішу РЛС AN/APG-68 (з'явилася вже у Block 25) у порівнянні з AN/APG-66. Водночас слід розуміти, що всі повітряні судна пройшли оновлення "середнього життєвого циклу" Falcon-Up та MLU. Це, по суті, вивело ці винищувачі до спільного знаменника.

До слова, Греція ще й може отримати знижку на закупівлю нового озброєння зі США, зокрема на F-35, якщо посилить наші Повітряні сили своїми F-16. Тому їй може бути вигідніше продати ці винищувачі саме на потреби нашої держави.

Коли варто розраховувати на винищувачі

Водночас відкритим залишається питання термінів. Адже грецькі збройні сили планують переозброїти до 2030 року. І не раніше 2028 року Афіни отримають свої перші F-35. Що стосується термінів модернізації F-16 Block 52+ до Viper, то вони достеменно не відомі.

Хай там як, якщо Греція прагнутиме отримати гроші або знижку за свої F-16, то очікувати на це зараз не варто. Швидше за все, станеться це наприкінці цього десятиріччя. Тож, раніше Повітряні сили ЗСУ ці літаки від Афін навряд чи отримають.

Зауважимо, що у News Break писали, що практично не викликає сумнівів той факт, що 32 F-16C/-D Block 30 передадуть саме Україні. У виданні наголошували, що винищувачі пройшли дві модернізації конструкції та в середньому витратили близько 60% свого граничного терміну служби.

Що стосується французьких 24 Mirage 2000-5 Mk.2, то журналісти не впевнені, куди їх можуть спрямувати. Водночас припускають, що логічно було б передати їх Україні або ж продати Індії. Правда, лише після схвалення з боку Франції.