Греція заявила, що Туреччина погрожує їй війною через острови

Греція заявила, що Туреччина пригрозила країні війною. Все через суверенітет грецьких островів та бажання Греції розширити свої територіальні води в Егейському морі.

Туреччина оскаржує суверенітет грецьких островів. Про це заявили у МЗС Греції.

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Туреччина пригрозила Греції війною, – Дендіас

Очільник МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Туреччина оскаржує рішення щодо суверенітету та суверенних прав грецьких островів. Проте заявив, що Греції володіє ними без можливості оскарження, відповідно до міжнародного права.

Туреччина, порушуючи всі норми права, виступила з погрозою війни проти Греції – якщо країна скористається своїм невід'ємним правом на розширення територіальних вод цих островів,

– розповів міністр.

Він також додав, що "це єдина країна у світовому співтоваристві, яка виступила з погрозою війни проти іншої країни". Причому це "у випадку, якщо ця інша країна скористається своїми невід'ємними правами".

Коротко про конфлікт між Туреччиною та Грецією