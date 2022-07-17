У Греції розбився український вантажний літак Ан-12, що перевозив боєкомплект, – ЗМІ

На півночі Греції розбився український вантажний літак "Антонов", який летів із Сербії до Йорданії. На його борту перебували 8 членів екіпажу.

За непідтвердженою інформацією, літак перевозив боєприпаси. Місцевих жителів закликали закрити вікна, адже випари можуть бути потенційно шкідливими для здоров'я.

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У Греції розбився український Ан-12

Біля підніжжя гори Пангей у Греції розбився вантажний літак "Антонов-12", на борту якого перебували 8 членів екіпажу. Попередньо, авіасудно належить українській компанії. За словами очевидців, воно впало на кукурудзяне поле у селі Палеохорі, дивом не травмувавши нікого з місцевих жителів.

Згідно з інформацією журналістів, у фюзеляжі, який повністю згорів, немає жодних ознак життя. Рятувальники та піротехніки вже почали долати наслідки авіакатастрофи. Ймовірно, на борту перевозили боєприпаси, тож 12-тонний вантаж літака вважають небезпечним, а випари – токсичними.

У Службі цивільної авіації підтвердили, що один із чотирьох двигунів Ан-12, найімовірніше, загорівся. Тому пілот здійснив поворот на 180 градусів, попередньо запросивши аварійну посадку в аеропорту Кавали. Однак, на жаль, літак так і не зміг туди долетіти.



Літак розвернувся на 180 градусів / Фото ERT

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Місцеві чули вибухи протягом години

Транспортний літак вилетів із Сербії та прямував до Йорданії. Він здійснював комерційний транспортний рейс. Місцевий житель Гіоргос Архонтопулос став свідком авіакатастрофи.

Він спостерігав за рухом літака, правий двигун якого горів, зі свого будинку, який розташований за 17 кілометрів від місця падіння.

З 22:15 повітряне судно летіло повільно. Протягом 20 хвилин всі бачили полум'я у двигуні. Коли він пройшов гору Пангей, було видно спалах ударного вибуху. Мешканці чули вибухи протягом години,

– розповів чоловік.

Сербські ЗМІ не підтверджують, що літак вилетів з Белграда. Згідно з даними Flight Radar, рейс MEM3032 прямував з аеропорту сербського Ниша до міжнародного аеропорту Аммана.

Дивіться відео авіакатастрофи:

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Літак належав компанії Meridian Air Cargo

За інформацією Аirwaysmag, літак належав українській компанії Meridian Air Cargo. У попередні дні він виконував рейси:

Ряшів – Марсель,

Марсель – Париж,

Сараєво – Белград,

Белград – Анкара.

Ан-12 повернувся у сербський Ниш 16 липня. На сайті Meridian Air Cargo мовиться, що авіакомпанія виконує чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також контракти з державними та неурядовими організаціями на перевезення гуманітарних вантажів. Окрім цього, вона тісно співпрацює з ООН і НАТО щодо доставки термінових вантажів, зокрема військових і подвійного призначення.

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ТОВ "Меридіан" заснували 11 липня 2003 року. Воно є однією з перших приватних авіакомпаній в Україні, яка отримала міжнародний статус з позивним ICAO MEM. Авіакомпанія експлуатує лише літаки Ан-12.