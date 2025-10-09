Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу центру.

Дивіться також Що обов'язково потрібно зробити, якщо ви приїхали в Афіни

Що відомо про UA EduHub Greece?

Новий простір UA EduHub Greece в Афінах входить до Мережі Українських Освітніх Хабів – сучасного центру освіти, культури та підтримки українців. Доступний він за адресою ARTEMONOS 72, ATHІNΑ.

Як зауважила заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська, відкриття подібних центрів є важливою ініціативою, дає змогу українцям зустрічатися одне з одним. Завдяки ним діти та дорослі можуть опанувати нові знання та навички або надолужити освітні втрати.

На території нового освітнього простору UA EduHub Greece вже облаштовані:

бібліотека "Book Простір" для читання та літературних зустрічей,

креативні студії "Level Up" та "Art&Skill",

навчальні зали для курсів і тренінгів,

простір для заходів української громади, інформаційних сесій та кінопоказів,

зал для спортивних і оздоровчих занять.

Крім цього, найближчим часом кількість програм розширять. Українці в Греції отримають можливість відвідати танці для дітей і підлітків, "Уроки життя" для молоді, настільні ігри, йогу для жінок, курси для людей старшого віку, творчі майстер-класи, онлайн-лекції та регулярні кінопокази українською мовою.

Під час відкриття UA EduHub Greece засновниця та директорка простору, Марія Іванченко, пригадала, як 23 лютого 2022 року вона була щасливою вчителькою у Києві, а вже наступного дня прокинула у світі повномасштабної війни – з вибухами, панікою і дорогою у невідомість.

У Греції я шукала точку опори для себе, своїх дітей і нашої громади. І знайшла її у спільній справі. Так народилася ідея створити Хаб – місце, де українці могли б відчувати себе вдома. У цьому прагненні мене підтримала Асоціація інноваційної та цифрової освіти, і тепер українці у Греції мають свою територію, свій дім,

– наголосила Марія.

Відкриття простору UA EduHub Greece / фото пресслужби

Директорка освітнього центру зауважила, що ключову роль у створення хабу відіграли волонтери. Своїми силами вони облаштували приміщення: фарбували стіни, переносили меблі, допомагали з організацією.

У церемонії відкриття UA EduHub Greece, зокрема, взяли участь представники Посольства України в Греції. Зі словом виступив радник з консульських питань Олександр Кравченко. Дипломат наголосив, що відкриття цього Хабу є доказом сили української громади у Греції.

"Це місце, де молоді українці навчатимуться, а дорослі знаходитимуть підтримку, а всі разом ми зможемо відчувати себе частиною великої та міцної української родини", – додав Кравченко.

У межах відкриття також презентували фотовиставку "Українські Прометеї" авторства фотографа Максима Білоуса, який зараз служить у ЗСУ. Його серія портретів українських оборонців символізує вогонь надії та нагадує, що можливість ростити дітей у безпеці існує завдяки Силам Оборони.

Ми втратили багато. Але ми знайшли одне одного. І саме це робить нас сильнішими. UA EduHub Greece – це не просто будівля, а наш дім у Греції. Разом ми збережемо Україну – у серці, у думках, у щоденній праці,

– наголосила Марія Іванченко.

UA EduHub Greece вже готовий приймати українців / фото пресслужби

UA EduHub Greece звернувся до української громади і партнерів з закликом доєднуватися: підтримувати програми, ділитися книжками, допомагати своїм власним прикладом.