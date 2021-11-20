У Греції змушують приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці

Міністерство охорони здоров'я Греції зобов'язало лікарів приватних клінік працювати в лікарнях, де лежать пацієнти з COVID-19. Медики не можуть відмовитися, адже в у такому випадку їм загрожує тюремний термін.

У МОЗ наголосили, що були змушені піти на крайні міри через перевтому медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

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Співробітники поліції передали лікарям відповідні документи, які зобов'язують їх з'явитися в лікарні.

Уряд в Афінах ухвалив рішення напередодні. Адвокати заявили, що тим, хто відмовиться, загрожує до 3 років в'язниці,

– мовиться у повідомленні.

COVID-лікарні у Греції переповнені

Протягом останніх тижнів, особливо в Північній Греції, лікарні були сильно переповнені хворими з коронавірусом. Влада Афін на початку листопада закликала приватних лікарів добровільно вступити на службу, але ж вони виявили тільки близько 40 лікарів.

За даними асоціацій лікарів, грецькій системі охорони здоров'я необхідно щонайменше 150 додаткових співробітників, щоб впоратися з пандемією.

Нові карантинні обмеження в Греції

З 22 листопада почнуть діяти нові обмеження для невакцинованих громадян Греції. Люди без щеплення проти COVID-19 не зможуть відвідувати кінотеатри, музеї, спортивні клуби навіть при наявності негативного тесту.

Зараз людям без щеплення заборонено відвідувати тільки ресторани, кафе, Бари та нічні клуби. Крім того, уряд країни прийняв рішення скоротити термін дії сертифіката для вакцинованих осіб старше 60 років до 7 місяців. Після закінчення цього терміну у них буде місяць, щоб зробити бустерне щеплення.