У грі "блекаут" учасниками будуть дві сторони, – експерт про удари СБУ по російській енергетиці

Служба безпеки України почала завдавати ударів-відплат по території Росії. Тепер на кожну атаку по нашій енергетичній інфраструктурі будуть удари у відповідь.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. За його словами, минулого тижня прем'єр-міністр Шмигаль заявив про перший удар Росії по енергетичних об'єктах України після тривалої перерви.

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"І майже одразу по ворогу був завданий удар відплати. Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області. Без світла залишилися сім населених пунктів. Причому джерела ЗМІ у СБУ попередили: на кожен удар по нашій енергетичній інфраструктурі будуть удари у відповідь. Тобто у грі "блекаут" тепер будуть учасниками дві сторони", – підкреслює експерт.

Голобуцький звертає увагу, що удар завдавався дронами, бо СБУ вчасно почала активно розвивати їх власне виробництво.

Тепер їхні дрони – як наземні, так і надводні – широко використовуються у багатьох складних операціях: від спецоперацій в окупованому Криму та ліквідації окупантів до ударів безпосередньо на території Росії,

– акцентує політолог.

Що чекає на росіян у разі атаки на українську інфраструктуру / Фото СБУ

Він додав, що перші удари-відплати відразу не зупинять Росію.

Однак точно змусять задуматись. І слова "блекаут" і "генератори" росіяни тепер почують не тільки у своїх пропагандистських шоу: вони увійдуть у їх повсякденне життя,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, що раніше дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області. Без світла залишилися сім населених пунктів.