Григорій Козловський, ФК "Рух" і БФ "Fritt Ukraina" закупили 30 дронів DJI Mavic 3 Cine для ЗСУ

Сьогодні все більше іноземних ініціатив об'єднуються з українцями для допомоги ЗСУ. Одним із таких став норвезький благодійний фонд "Fritt Ukraina".

Разом із футбольним клубом "Рух" і його засновником Григорієм Козловським благодійники допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, закупивши 30 дронів DJI Mavic 3 Cine, інформує 24 Канал.

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Також до ініціативи долучився президент норвезького футбольного клубу "Бранн" Аслак Свердрупю. Як повідомляється, про співпрацю норвезького благодійного фонду та футбольного клубу "Рух" домовився бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль.



30 дронів DJI Mavic 3 Cine передали 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ / Фото ФК "Рух"

Я радий бути тут, підтримати Україну та її збройні сили. Це наша спільна битва, і ми переможемо разом. Мій благодійний фонд підготував 12 тисяч штук одягу та взуття для Героїв, які зараз перебувають на фронті. Ми привезли в Україну 250 дронів і готові продовжувати це робити. А також надамо українським військовим автомобілі. Сподіваюся, що ця партія дронів допоможе звільнити українські землі в боротьбі проти російських агресорів,

– розповів Петер Фрюліх, норвезький парламентар та голова благодійного фонду "Fitt Ukraina".

"Усе розпочалося з тісної співпраці з моїм добрим другом Сергієм Кіралем зі Львова, завдяки їй вдалося доставити нашу допомогу в Україну. Вірю, що вона принесе користь. Під час Другої світової війни Норвегію окупували, тому ми знаємо все про фашизм і нацизм, які тоді прийшли на нашу територію. Тож коли подібне трапилося з Україною, ми відразу відгукнулися і будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно", – додав він.



Представник Норвегії зазначив, що й надалі підтримуватиме Україну / Фото ФК "Рух"

Логістику та доставку дронів із Норвегії забезпечила місцева ініціатива ГО "Народна самооборона Львівщини". Коптери особисто передали норвезький парламентар, голова благодійного фонду "Fritt Ukraina" Петер Фрюліх і генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

Війна дуже сильно консолідувала українське суспільство. А найважливішим фактором майбутньої нашої перемоги стане консолідація всього світу в боротьбі проти агресора. Якщо ми будемо єдині – я впевнений, що ця перемога прийде якомога швидше на нашу вулицю,

– зазначив Ігор Дедишин, генеральний директор футбольного клубу "Рух".



Доставка "Мавіків" в Україну – особливо важливе завдання / Фото ФК "Рух"

Він пояснює, що така допомога особливо важлива, зокрема у зв’язку з тим, що китайська влада скоротила постачання дронів навіть на територію союзників України.

Наша підприємлива команда сконцентрувала свої зусилля. Наші хлопці знають, куди звернутися та як дістати необхідну допомогу. Тому ми всі разом включилися в цей процес. Дуже тішить, що вдалося таку велику партію отримати в настільки складних умовах. Саме ці дрони зараз вкрай необхідні. Відрадно, що ми змогли зробити такий подарунок на вагу золота. Завдяки всьому цивілізованому світу, спільними зусиллями, об’єднаною позицією ми прямуємо далі до нашої Перемоги,

– підкреслив Дедишин.



"Мавік" – це ультракомпактний квадрокоптер, який не поступається за характеристиками своїм старшим побратимам / Фото ФК "Рух"

"Мавік" – передовий, ультракомпактний квадрокоптер, який не поступається характеристиками та можливостями своїм "старшим" аналогам. Розроблений з урахуванням останніх досягнень у галузі технологій, цей маневрений квадрокоптер пропонує легку та інтуїтивно зрозумілу систему керування, що робить його ідеальним як для початківців, так і для досвідчених пілотів. Попри компактні розміри, "Мавік" оснащений набором передових функцій, включаючи HD-камеру для зйомки приголомшливих аерофотознімків і довготривалий акумулятор, який забезпечує до 20 хвилин польоту.



"Мавіки" – це "очі" наших військових / Фото ФК "Рух"

Варто відзначити, що ФК "Рух" та Григорій Козловський на постійній основі допомагають 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, налагоджені тісні контакти і є чітке розуміння, що саме потрібно артилеристам.



ФК "Рух" та Григорій Козловський на постійній основі допомагають 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ / Фото ФК "Рух"

У сучасній російсько-українській війні дрони – це основні "очі" наших військових. Вони дозволяють дуже чітко побачити противника, його позицію та планування. Тож це – одна із найнеобхідніших речей, як під час штурмів, так і під час розвідки.

Саме військові відзначили важливість цієї ініціативи, оскільки саме безпілотники дозволяють знищувати противників, не наближаючись до них.

Це дуже класна ініціатива, насправді дуже багато чинників зіграло. Є велика кількість "Мавіків", вони зараз конче необхідні, адже відчуваємо певну важкість із закупівлею безпілотників за кордоном. Ідею подав Сергій Кіраль, моментально відгукнулися Григорій Козловський та Ігор Дедишин, норвежці запропонували зробити щось спільно, тож разом закупили цю партію дронів,

– розповів Маркіян Лопачак, молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ.



БФ "Fitt Ukraina" привіз в Україну 250 дронів та авто / Фото ФК "Рух"

Він додає, що було важко доставити необхідне в Україну, але, на щастя, у цьому допомогла "Народна самооборона", безпосередньо Артем Хмиз. І, власне, завдяки цим спільним зусиллям ЗСУ поповнилися 30 одиницями хороших "Мавіків".

"Думаю, що невдовзі ці "пташки" після певних налаштувань уже розпочнуть працювати на фронті та захищати нашу країну. В цих "Мавіків" трохи краща камера, внаслідок цього легше роздивлятися, тому що чіткіша картинка дозволяє нам безпосередньо вражати ворога. Ситуація на фронті змінюється, зокрема, на тій ділянці, де ми працюємо протягом останніх часом, були періоди, що ми втрачали за місяць більше ніж 20 "Мавіків", а були й місяці, коли втрачали менше. На це впливає дуже багато факторів: як працює ворог, яка погода, яка інтенсивність вогню. Але якщо "Мавік" встиг зафіксувати та скоригувати, то ми вважаємо, що це рівномірна втрата – навіть якщо одне життя ця "пташка" врятує, то вона вже своє зробила", – підсумовує молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Григорій Козловський, ФК "Рух" і БФ "Fritt Ukraina" закупили 30 дронів DJI Mavic 3 Cine для ЗСУ: дивіться відео