Вважався зниклим безвісти з травня 2023 року: Тернопіль втратив ще одного захисника

Тернопіль втратив ще одного захисника. На війні проти загарбників загинув 43-річний Григорій Сипко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надаля.

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Смерть українського оборонця з Тернополя

Так, мер Тернополя повідомив, що Сипко Григорій Михайлович загинув на 43 році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. З 15 травня 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти.

Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя. Його відвага залишиться назавжди у серці кожного українця,

– зауважив він.

Сергій Надаль висловив щирі співчуття родині та близьким Григорія.

Зауважимо, нещодавно ми розповідали, що на війні загинув колишній журналіст з Луганська Андрій Бучак. Про його зникнення повідомлялося 13 серпня 2024 року, а загибель підтверджено лише зараз. Зазначається, що він був 93-м медійником, який загинув унаслідок агресії Росії.