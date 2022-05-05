Григорій Суркіс, щоб уникнути перевірок на кордоні, міг використати дипломатичний паспорт, – ЗМІ

Народний депутат Григорій Суркіс міг використати дипломатичний паспорт для перетину кордону, аби уникнути огляду і перевірок прикордонниками.

Відомо, якщо людина має дипломатичний паспорт, це не передбачає огляд речей митниками. А також дає можливість пройти паспортний контроль без черг.

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Так 1 травня 2022 року Григорій Суркіс, який під час війни покинув Україну, повернувся до держави через прикордонний пункт "Краківець", що на кордоні з Польщею. Проте 4 травня знову виїхав.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що народні депутати мають право використовувати дипломатичний паспорт лише для офіційних відряджень. А також, коли повертаються, повинні упродовж 10 днів віддати диппаспорт на зберігання до МЗС.

Що відомо про виїзд Суркісів

Посилаючись на власні джерела, "Українська правда" повідомила, що Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України. Зазначають, що зробили це ще на початку війни.

За інформацією джерела, Суркіси не декларували готівку на українській митниці, але вже на угорському кордоні повідомили, що мають при собі сумарно 17,6 мільйона доларів. Президент Динамо виїхав на броньованому авто Maybach S650 (вартість близько 700 тисяч доларів).

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці. Все тому, що ті без перевірки пропустили через кордон автомобілі відомих бізнесменів.

Українські прикордонники затримали на кордоні нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса. Він намагався вдруге виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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