Світ ловив його, та не піймав: сьогодні Григорій Сковорода святкує 300 років
Від дня народження Григорія Сковороди 3 грудня виповнюється вже 300 років. Світ ловив його та не піймав. А нам це вдалося – але тільки на хвилинку, щоб передати привітання від редакції та читачів.
У День народження Сковороди всі згадують свої досвіди, пов'язані з філософією та творчістю легенди. Окрім того, наголошують, що світогляд Сковороди сьогодні – актуальний, як ніколи, інформує 24 канал.
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Олександр Ткаченко заявив, що День народження Сковороди відзначають на рівні ювілеїв ЮНЕСКО 2022 року.
Міністр наголосив: у війні Росії з Україною основною складовою є битва за свободу та ідентичність. Росіяни ціляться у все знакове для українців. Зокрема, ворог намагається бити по всьому, що пов'язане зі "світом Сковороди".
Тому що в ідеї персональної свободи, яку сповідував український філософ Григорій Сковорода, – світоглядний код українців. А свобода була та є найбільшим подразником для російського режиму. Але світло свободи завжди перемагає темряву,
– заявив Ткаченко.
10 фактів про життя Сковороди
- Народився на Полтавщині у сім'ї козака. З дитинства зростав у дусі свободи та любові до неї.
- Любив співати. Вже у 7 років став першим співаком на крилосі в церковному хорі – на той час це було дуже престижно.
- Майстрував сопілки й, звичайно, полюбляв грати на них. Також вмів грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі, гуслях.
- З перервами навчався майже 15 років. Однак так і не завершив повний курс навчання.
- Знав 8 мов. Міг вільно писати ними твори й листи.
- Залюбки подорожував Європою.
- Був не лише вчителем, але й ментором для своїх учнів.
- Був вегетаріанцем. Полюбляв пармезан та вино.
- Існує легенда, що Сковорода сам передбачив власну смерть та навіть викопав могилу.
- Став "батьком" філософії Сродної праці. Що кожна людина приходить у цей світ, щоб усвідомити своє покликання. Кожна людина має займатися тим, до чого має потяг та схильність. Сковорода казав: "усе, що потрібне людині, Бог створив легким".
Сковорода відчував огиду до Росії
Михайло Ковалинський – друг, учень та перший біограф Сковороди – розповів, що філософ мав "постійну відразу" до Росії. Володимир Єрмоленко – український філософ, есеїст, старший викладач Києво-Могилянської академії – зауважив: росіяни дуже помиляються, вважаючи Сковороду російським філософом.
Тому що одна з головних думок Сковороди – це думка про те, що наша природа персональна. В кожної людини є своя персональна природа. Звідси всі його поняття про сродність, про сродну стать, про сродну працю. А російська філософія пішла іншим шляхом. Вона пішла шляхом розчинення особистості в чомусь великому. Чи в народі, чи в релігії, чи в державі,
– заявив Єрмоленко.
Росіяни зруйнували музей, але не знищили дух
- Росія – як справжня країна-терористка – знищує культурні та історичні пам'ятки України. Не вцілів, на жаль, й музей Сковороди на Харківщині.
- Наталія Міцай – директорка зруйнованого Національного музею імені Григорія Сковороди – заявила, що відчуває біль через музей, однак дух Сковороди росіяни ніколи не знищать.