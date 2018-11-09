Грип в Україні: за останній тиждень захворіли 147 тисяч людей

Міністерство охорони здоров'я інформує, що за період з 29 жовтня по 5 листопада понад 147 407 українців захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Про це йдеться на сайті відомства.

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З 147 407 людей, 67,7 % – діти віком до 17 років. За цей період зареєстрували 38 випадків грипоподібного захворювання та 14 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Наразі нема лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.

Грип – симптоми: • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

• лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів.

МОЗ інформує, що жодних летальних випадків не зареєстрували.



Грип в Україні

У порівнянні з минулим тижнем (22-29 жовтня) рівень захворюваності на грип серед дорослих та дітей зменшився на 5,2 % та 10,3% відповідно.

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