Грип в Україні: за останній тиждень захворіли 147 тисяч людей
Міністерство охорони здоров'я інформує, що за період з 29 жовтня по 5 листопада понад 147 407 українців захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.
Про це йдеться на сайті відомства.
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З 147 407 людей, 67,7 % – діти віком до 17 років. За цей період зареєстрували 38 випадків грипоподібного захворювання та 14 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Наразі нема лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.
• лихоманка;
• головний біль;
• ломота у м’язах і суглобах;
• загальна слабкість;
• втрата апетиту;
• можливо, нудота;
• кашель, що може тривати понад два тижнів.
МОЗ інформує, що жодних летальних випадків не зареєстрували.
Грип в Україні
У порівнянні з минулим тижнем (22-29 жовтня) рівень захворюваності на грип серед дорослих та дітей зменшився на 5,2 % та 10,3% відповідно.
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