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      Грип в Україні: за останній тиждень захворіли 147 тисяч людей

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      Грип в Україні
      Грип в Україні / Фото з вільних джерел

      Міністерство охорони здоров'я інформує, що за період з 29 жовтня по 5 листопада понад 147 407 українців захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

      Про це йдеться на сайті відомства.

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      З 147 407 людей, 67,7 % – діти віком до 17 років. За цей період зареєстрували 38 випадків грипоподібного захворювання та 14 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Наразі нема лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.

       
      Грип – симптоми:
      • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
      • лихоманка;
      • головний біль;
      • ломота у м’язах і суглобах;
      • загальна слабкість;
      • втрата апетиту;
      • можливо, нудота;
      • кашель, що може тривати понад два тижнів.

      МОЗ інформує, що жодних летальних випадків не зареєстрували.

      Грип в Україні
      Грип в Україні

      У порівнянні з минулим тижнем (22-29 жовтня) рівень захворюваності на грип серед дорослих та дітей зменшився на 5,2 % та 10,3% відповідно.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Грип в Україні Інфекція Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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